Хижняк розповіла про візит до бабусі

У своїх Instagram-сторіз Хижняк розповіла про умови в бабусиній квартирі в Українці на Київщині.

"Ну що, заїхали до бабусі в гості, привезла їй продукти. Вдома дуже холодно. Дуже холодно. Ці батареї лід просто. Все місто замерзає. І я не знаю, що зараз буде, коли вдарять морози ", - розповіла вона.

Антоніна також висловила побоювання, що через загрозу замерзання труб воду із системи опалення можуть злити. У такому разі, припускає акторка, людям доведеться тимчасово залишити свої домівки.

"І 18 тисяч людей кудись мають переселитися", - додала Хижняк.

Окремо вона звернула увагу на перебої з електропостачанням.

"А як нема світла, то чим грітися?" - запитала акторка.

Чим відома Антоніна Хижняк

Широку популярність акторці принесла роль Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", який вийшов у 2020 році. Однак її фільмографія охоплює також детективи, драми та романтичні комедії.

Раніше Styler збирав фільми та серіали, в яких знялася Хижняк. Серед них - "Слід", "Я - Надія", "Ключі від правди" та "Коли ти вийдеш заміж?".

У "Ключах від правди" акторка виконала головну роль Валерії, яка розслідує загибель брата. А в серіалі "Підміна" зіграла одразу двох сестер-близнючок - Катерину та Ірину.

Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"

Також у жовтні цього року стало відомо, що Хижняк оголосили головною героїнею "Холостячки-2027".

Представляючи акторку, команда проєкту наголосила на її прямолінійності, почутті гумору та прагненні будувати щирі стосунки. Чоловіків, які хотіли б познайомитися з Хижняк, запросили заповнювати анкети для участі в шоу.

Сама акторка згодом жартома озвучила умову для потенційних учасників, про що також писав Styler. Показуючи свою домашню вечерю, вона звернулася до чоловіків, які не поділяють її кулінарних уподобань.

"Женіхи, якшо ви не любите борщ або оселедець, можете навіть не заповнювати анкету. Ми тоді не подружимось", - пожартувала Хижняк.