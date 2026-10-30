Бадоев предложил Шурову спасти дуэт LIYA & LESAN: подробности седьмого прайма "Фабрики зірок"

Почему Бадоев оставил совещание судей

Новый выпуск музыкального шоу посвятили Евровидению. Участники получили возможность выступить вместе с известными украинскими артистами, в свое время участвовавшими в международном песенном конкурсе.

Однако наибольшее напряжение возникло не на сцене, а при определении номинантов на выбывание.

На этот раз судьям нужно было избрать пятерых кандидатов из восьми участников. Прийти к общему решению оказалось непросто, а споры затянулись настолько, что Алан Бадоев решил досрочно прекратить свое участие в обсуждении.

После возвращения режиссера в студию ведущий Владимир Дантес обратил внимание на его эмоциональное состояние.

"Вернулся только Алан. Я, насколько разбираюсь в человеческих эмоциях и физиогномике, вижу, что он очень злой. О боже, очень злой! Я такое видел лишь несколько раз", - пошутил Дантес.

Сам Бадоев подтвердил, что оставил совещание раньше коллег. Поэтому он даже не знал, какое окончательное решение приняли судьи.

"Такой миг, друзья, что я не знаю, кто сейчас среди вас выйдет в номинацию, потому что я немного досрочно прекратил решать этот момент", - пояснил режиссер.

Выступление "фабрикантов" (фото предоставлено прессслужбой)

Споры продолжились прямо на сцене

Объявлять результаты обсуждения пришлось Ирине Горовой и Ивану Клименко.

Горова призналась, что с каждым последующим выпуском определять номинантов становится все труднее. Ведь количество участников сокращается, а конкуренция между ними усиливается.

"Я думаю, что с каждым эфиром нам будет сложнее и сложнее. Мы будем ссориться, будем спорить, потому что вас восемь, а выбрать нужно пятерых. Это очень непросто", - сказала продюсер.

После оглашения четырех номинантов судьи снова столкнулись с проблемой: они не могли определиться с последним кандидатом.

Тогда Бадоев предложил неожиданный выход из ситуации.

Режиссер был готов отправить в номинацию дуэт LILIYA & LESAN, но при одном условии: приглашенный судья Дмитрий Шуров должен был воспользоваться возможностью спасти артистов от выбывания.

"Я смотрю на нашего гостя и говорю: "Смотри, шахматная доска. Я могу сейчас поставить сюда LIYA & LESAN, чтобы подобрать пятого номинанта, но ты честно должен их спасти", - рассказал Бадоев.

Однако Дмитрий Шуров не согласился на предложение Алана Бадоева и спас другую "фабрикантку" - NASU, тоже находившуюся в номинации. Взамен дуэт LIYA & LESAN спасли сами "фабриканты".

Выступление LIYA&LESAN из MELOVIN (фото предоставлено прессслужбой)

Кто оказался под угрозой выбывания

По итогам эфира стало известно, какие участники рискуют покинуть "Фабрику зірок". В этот раз за право продолжить участие в проекте будут бороться три исполнителя:

DISHA

BEREZA

DYKYI

Решающее слово сейчас за зрителями, которые могут поддержать своих фаворитов во время голосования на платформе SWEET.TV.

DYKYI (фото предоставлено прессслужбой)

Кто из участников "Фабрики зірок" хочет на Евровидение

Седьмой выпуск принес и неожиданные новости о будущих творческих планах фабрикантов.

Во время эфира Даша Кубик сообщила, что сразу три участника рассматривают возможность подать заявки на Национальный отбор на Евровидение.

Испытать свои силы в конкурсе планируют NANA SOLIS, POVIN и DISHA.

Их желание поддержал Тимур Мирошниченко, на этот раз присоединившийся к ведущим проекта. В то же время о подаче официальных заявок пока речь не идет. Артисты только озвучили свои намерения.

"Жду вас!" - обратился он к потенциальным участникам Нацотбора.

DISHA (фото предоставлено прессслужбой)

Звездные дуэты и выступления седьмого эфира

Темой нового прайма стали песни Евровидения, поэтому организаторы пригласили на сцену артистов, хорошо знакомых поклонникам конкурса.

Вместе с фабрикантами выступили Руслана, MÉLOVIN, MONOKATE, Елена Тополя, КОВЛИМЕН из Kalush Orchestra и группа TVORCHI.

BEREZA вместе с КОВЛИМЕНОМ (фото предоставлено прессслужбой)

Также к выпуску присоединились LAUD и Роман Калин, участник группы "Ґринджоли".

Специальным гостем судейской команды стал музыкант Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой.

Полный седьмой выпуск "Фабрики зірок" уже доступен для просмотра на SWEET.TV.