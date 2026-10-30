Бадоєв запропонував Шурову врятувати дует LIYA & LESAN: подробиці сьомого прайму "Фабрики зірок"

Чому Бадоєв залишив нараду суддів

Новий випуск музичного шоу присвятили Євробаченню. Учасники отримали можливість виступити разом із відомими українськими артистами, які свого часу брали участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Однак найбільше напруження виникло не на сцені, а під час визначення номінантів на вибування.

Цього разу суддям потрібно було обрати п’ятьох кандидатів із восьми учасників. Дійти спільного рішення виявилося непросто, а суперечки затягнулися настільки, що Алан Бадоєв вирішив достроково припинити свою участь в обговоренні.

Після повернення режисера до студії ведучий Володимир Дантес звернув увагу на його емоційний стан.

"Повернувся тільки Алан. Я, наскільки розуміюся на людських емоціях і фізіогноміці, бачу, що він дуже злий. О боже, дуже злий! Я таке бачив лише кілька разів", - пожартував Дантес.

Сам Бадоєв підтвердив, що залишив нараду раніше за колег. Через це він навіть не знав, яке остаточне рішення ухвалили судді.

"Така мить, друзі, що я не знаю, хто зараз серед вас піде в номінацію, тому що я трохи достроково припинив вирішувати цей момент", - пояснив режисер.

Виступ "фабрикантів" (фото надане пресслужбою)

Суперечки продовжилися просто на сцені

Оголошувати результати обговорення довелося Ірині Горовій та Івану Клименку.

Горова зізналася, що з кожним наступним випуском визначати номінантів стає дедалі важче. Адже кількість учасників скорочується, а конкуренція між ними посилюється.

"Я думаю, що з кожним етером нам буде складніше й складніше. Ми будемо сваритися, будемо сперечатися, тому що вас восьмеро, а обрати треба п’ятьох. Це дуже непросто", - сказала продюсерка.

Після оголошення чотирьох номінантів судді знову зіткнулися з проблемою: вони не могли визначитися з останнім кандидатом.

Тоді Бадоєв запропонував несподіваний вихід із ситуації.

Режисер був готовий відправити в номінацію дует LILIYA & LESAN, але за однієї умови: запрошений суддя Дмитро Шуров мав скористатися можливістю врятувати артистів від вибування.

"Я дивлюся на нашого гостя і кажу: "Дивись, шахова дошка. Я можу зараз поставити сюди LIYA & LESAN, щоб добрати п’ятого номінанта, але ти чесно маєш їх врятувати", - розповів Бадоєв.

Проте Дмитро Шуров не погодився на пропозицію Алана Бадоєва і врятував іншу "фабрикантку" - NASU, яка теж перебувала у номінації. Натомість дует LIYA & LESAN врятували самі "фабриканти".

Виступ LIYA & LESAN з MELOVIN (фото надане пресслужбою)

Хто опинився під загрозою вибування

За підсумками ефіру стало відомо, які учасники ризикують залишити "Фабрику зірок". Цього разу за право продовжити участь у проєкті боротимуться троє виконавців:

DISHA

BEREZA

DYKYI

Вирішальне слово тепер за глядачами, які можуть підтримати своїх фаворитів під час голосування на платформі SWEET.TV.

DYKYI (фото надане пресслужбою)

Хто з учасників “Фабрики зірок” хоче на Євробачення

Сьомий випуск приніс і несподівані новини про майбутні творчі плани фабрикантів.

Під час ефіру Даша Кубік повідомила, що одразу троє учасників розглядають можливість подати заявки на Національний відбір на Євробачення.

Спробувати свої сили у конкурсі планують NANA SOLIS, POVIN та DISHA.

Їхнє бажання підтримав Тімур Мірошниченко, який цього разу долучився до ведучих проєкту. Водночас про подання офіційних заявок поки не йдеться. Артисти лише озвучили свої наміри.

"Чекаю на вас!" - звернувся він до потенційних учасників Нацвідбору.

DISHA (фото надане пресслужбою)

Зіркові дуети та виступи сьомого ефіру

Темою нового прайму стали пісні Євробачення, тому організатори запросили на сцену артистів, добре знайомих шанувальникам конкурсу.

Разом із фабрикантами виступили Руслана, MÉLOVIN, MONOKATE, Олена Тополя, КИЛИММЕН із Kalush Orchestra та гурт TVORCHI.

BEREZA разом з КИЛИММЕНОМ (фото надане пресслужбою)

Також до випуску долучилися LAUD і Роман Калин, учасник гурту “Ґринджоли”.

Спеціальним гостем суддівської команди став музикант Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой.

Повний сьомий випуск "Фабрики зірок" уже доступний для перегляду на SWEET.TV.