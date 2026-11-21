Povin' уже подала заявку на Нацотбор

Для Вероники участие в Национальном отборе - не просто абстрактная мечта. Певица подтвердила, что уже сделала первый конкретный шаг и отправила заявку. Теперь она ждет объявления лонглиста.

По словам артистки, решение податься вызревало долго. Главной сложностью был поиск композиции, которая могла бы передать ее подлинные чувства и переживания.

"Заявку я подала, ждем результатов и объявления лонглиста. Я очень долго хотела пойти на Нацотбор, но долго искала песню и искала слова, которые смогут отразить то, что я чувствую внутри", - рассказала Povin'.

Наконец певица считает, что нашла нужные слова и музыку. Она надеется, что композиция сможет заинтересовать организаторов и попасть к участникам отбора.

"Ведь такие слова иногда очень сложно даются и мне кажется, что я их нашла. Думаю, эта песня достойна хотя бы попасть на Нацотбор", - добавила Вероника.

Готова ли Povin' искать деньги на "Евровидение"

Участие в Нацотборе и дальнейшее представление Украины на международном конкурсе нуждаются в немалых финансовых ресурсах. Поэтому певицу спросили, думала ли она уже об инвесторах и поиске средств, если пройдет до следующего этапа.

Povin' призналась, что пока не сосредотачивалась на этом вопросе. В то же время у нее есть команда, с которой они обсуждают возможные варианты финансовой поддержки.

"Знаете, я, честно говоря, об этом не думала. Дело в том, что у меня есть моя команда", - ответила артистка.

Она добавила, что определенная работа в этом направлении уже идет: команда присматривается к брендам, которые могли бы приобщиться к финансированию.

"Понятно, что идут обсуждения, мы присматриваемся, кто бы из каких-либо брендов готов инвестировать в нас. Я думаю, что мы найдем большую поддержку, тем более после "Фабрики" и усиления SWEET.TV", - пояснила певица.

Будет ли Povin' подаваться на Нацотбор повторно

В то же время Вероника не хочет превращать участие в "Евровидении" в единственную цель своей карьеры. Если в этот раз ей не удастся пройти отбор, она не исключает новой попытки, но только при условии, что будет действительно достойная песня.

Артистка призналась, что не хотела бы каждый год подаваться на конкурс ради самого участия и постоянно возвращаться к одной и той же цели.

"Я очень боюсь стать артистом, который пытается попасть на Нацотбор каждый год, дважды, трижды и так далее. Если у меня появится песня, то я подамся еще раз. Но зацикливаться на "Евровидении" я не вижу никакого смысла", - поделилась Povin'.

Она воспринимает конкурс не как конечную точку, а как одну из возможностей профессионального развития. И даже если в этот раз дверь на международную сцену не откроется, певица не собирается останавливаться.

"Верю в то, что "Евровидение" это не о конце, а об очередной ступеньке. И если мне не удастся на нее наступить, я попробую ее перепрыгнуть", - подытожила Вероника.

Что известно о победе Povin' в "Фабриці зірок"

Победительницей первого сезона "Фабрики зірок" на SWEET.TV стала певица Povin' (Вероника Степаненко). В суперфинале 20 ноября 2026 года она завоевала 34% голосов зрителей и опередила занявший второе место дуэт LIYAA&LESAN.

Путь артистки в финал был непростым: сначала она не попала в основную двенадцатку участников, отобранных жюри. Однако зрители дали Веронике дополнительный шанс, и она стала тринадцатой участницей шоу. Несмотря на несколько угроз выбытия, Povin' дошла до суперфинала и победила.

За первое место певица получит 500 тысяч гривен, песню от продюсера Ивана Клименко и возможность записать общий трек с диджейкой DJ Korolova.

В финале также соревновались DYKYI, NANA SOLIS, группа NEBOKRAI и дуэт LIYAA&LESAN. Третье место занял DYKYI, четвертое - NEBOKRAI, пятое - NANA SOLIS.