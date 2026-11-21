Povin' уже подала заявку на Нацвідбір

Для Вероніки участь у Національному відборі - не просто абстрактна мрія. Співачка підтвердила, що вже зробила перший конкретний крок і надіслала заявку. Тепер вона чекає на оголошення лонглиста.

За словами артистки, рішення податися визрівало довго. Головною складністю був пошук композиції, яка могла б передати її справжні почуття та переживання.

"Заявку я подала, чекаємо на результати та оголошення лонглиста. Я дуже довго хотіла податись на Нацвідбір, але довго шукала пісню і шукала слова, які зможуть відобразити те, що я відчуваю всередині", - розповіла Povin'.

Зрештою, співачка вважає, що знайшла потрібні слова та музику. Вона сподівається, що композиція зможе зацікавити організаторів і потрапити до учасників відбору.

"Бо такі слова іноді дуже складно даються і мені здається, що я їх знайшла. Думаю, ця пісня гідна хоча б потрапити на Нацвідбір", - додала Вероніка.

Чи готова Povin' шукати гроші на "Євробачення"

Участь у Нацвідборі та подальше представлення України на міжнародному конкурсі потребують чималих фінансових ресурсів. Тож співачку запитали, чи думала вона вже про інвесторів і пошук коштів, якщо пройде до наступного етапу.

Povin' зізналася, що поки не зосереджувалася на цьому питанні. Водночас вона має команду, з якою обговорює можливі варіанти фінансової підтримки.

"Знаєте, я, чесно кажучи, про це не думала. Річ у тому, що в мене є моя команда", - відповіла артистка.

Вона додала, що певна робота в цьому напрямку вже триває: команда придивляється до брендів, які могли б долучитися до фінансування.

"Зрозуміло, що йдуть обговорення, ми придивляємося, хто б із якихось брендів був готовий інвестувати в нас. Я думаю, що ми знайдемо велику підтримку, тим більше після "Фабрики" та підсилення SWEET.TV", - пояснила співачка.

Чи подаватиметься Povin' на Нацвідбір повторно

Водночас Вероніка не хоче перетворювати участь у "Євробаченні" на єдину мету своєї кар'єри. Якщо цього разу їй не вдасться пройти відбір, вона не виключає нової спроби, але лише за умови, що матиме справді гідну пісню.

Артистка зізналася, що не хотіла б щороку подаватися на конкурс заради самої участі та постійно повертатися до однієї й тієї самої мети.

"Я дуже боюся стати артистом, який намагається потрапити на Нацвідбір щороку, двічі, тричі й так далі. Якщо в мене з'явиться пісня, то я подамся ще раз. Але зациклюватись на "Євробаченні" я не бачу ніякого сенсу", - поділилася Povin'.

Вона сприймає конкурс не як кінцеву точку, а як одну з можливостей для професійного розвитку. І навіть якщо цього разу двері на міжнародну сцену не відчиняться, співачка не збирається зупинятися.

"Вірю в те, що "Євробачення" це не про кінець, а про чергову сходинку. І якщо мені не вдасться на неї наступити, я спробую її перестрибнути", - підсумувала Вероніка.

Що відомо про перемогу Povin' у "Фабриці зірок"

Переможницею першого сезону "Фабрики зірок" на SWEET.TV стала співачка Povin' (Вероніка Степаненко). У суперфіналі 20 листопада 2026 року вона здобула 34% голосів глядачів і випередила дует LIYAA&LESAN, який посів друге місце.

Шлях артистки до фіналу був непростим: спочатку вона не потрапила до основної дванадцятки учасників, відібраних журі. Однак глядачі дали Вероніці додатковий шанс, і вона стала тринадцятою учасницею шоу. Попри кілька загроз вибуття, Povin' дійшла до суперфіналу та перемогла.

За перше місце співачка отримає 500 тисяч гривень, пісню від продюсера Івана Клименка та можливість записати спільний трек із діджейкою DJ Korolova.

У фіналі також змагалися DYKYI, NANA SOLIS, гурт NEBOKRAI та дует LIYAA&LESAN. Третє місце посів DYKYI, четверте - NEBOKRAI, п'яте - NANA SOLIS.