Почему Андрей Данилко не женился и как артист комментирует тему личной жизни

Почему Андрей Данилко до сих пор не женился

Одно из самых откровенных интервью о личной жизни артист дал для газеты " Високий Замок " 23 мая 2013 года. Тогда журналистка обратила внимание, что Данилко уже скоро исполнится 40, а он до сих пор холост.

Артист ответил, что его успокаивает давнее гадание, по которому он якобы имел бы двоих детей. Он даже пошутил, что не знает, как они должны появиться на свет.

В то же время Данилко откровенно рассказал о неудачных романтических историях. По его словам, в отношениях часто возникала ситуация, когда один человек любил, а другой не отвечал взаимностью. Из-за такого несоответствия он переживал непростые периоды.

"У меня почему так всегда получается: или тебя любят, или ты любишь", - рассказал артист.

Тогда же он отметил, что еще не встретил человека, который мог бы принять и полюбить его настоящего. В то же время, Данилко подчеркнул, что не собирается публично рассказывать, с кем встречался и кто кого оставил.

В мае 2025 года Данилко вернулся к этой теме в интервью BBC . Он рассказал, что еще в детстве не мог представить себя женихом. Наблюдая за свадьбой, он не видел себя на месте мужа возле невесты.

Артист также упомянул, что последний раз был на свадьбе Инны Билоконь еще в 1990-х годах. По его словам, уже тогда он чувствовал, что у него самого не будет такой свадьбы.

На вопрос, хотел бы он иметь семью и детей, Данилко ответил, что не может даже представить себя отцом. Он назвал это особенностью собственной натуры, а не следствием какого-либо конкретного решения.

Андрей Данилко с Инной Билоконь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Инна Билоконь и Андрей Данилко: действительно ли их связывал роман

Больше всего слухов о личной жизни Данилко связано с Инной Билоконь. Она много лет работает с артистом, играет маму Верки Сердючки и сопровождает его на концертах и публичных мероприятиях. Их сценическое взаимодействие настолько естественно, что зрители неоднократно предполагали, что вне сцены их связывают не только дружеские отношения.

К слову, Styler рассказывал подробнее о знакомстве Андрея с Инной .

Сам Данилко не скрывает особой привязанности к коллеге. В интервью Олесе Бацман в марте 2018 года он назвал Инну близким человеком и лучшей подругой. Артист также вспомнил забавный эпизод по празднованию своего дня рождения. После совместного застолья он спросил Билоконь, почему она не вышла за него замуж. Она ответила встречным вопросом: предлагал ли он ей это вообще.

Андрей Данилко с Инной Билокинь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Данилко также увлекался хозяйственностью Инны и рассказывал, что любит, когда она приезжает к нему. Их отношения он описывал как особое родство.

Еще откровеннее артист высказался в феврале 2020 года в интервью Славе Демину для YouTube-проекта " Слава+ ". Во время игры Соври Славе" ведущий спросил, был ли у Данилко роман с коллегой. Артист ответил "нет", но по правилам рубрики это означало, что он соврал. Именно этот момент медиа начали подавать как намек на роман из Белоконь. Важно отметить, что Инна Билоконь имеет свою семью: она замужем за Олегом Билоконем, с которым воспитала дочь.

В то же время интервью артист объяснил, что даже в случае появления партнерши не хотел бы постоянно жить вместе. Его идеальный вариант - две квартиры рядом, чтобы каждый имел собственное пространство.

Радмила Щеголева: что было между ней и Данилкой

Еще одной коллеге артиста, Радмиле Щеголевой, игравшей молчаливую Гелю в "СВ-шоу", также приписывали роман с Данилкой.

Однако в декабре 2021 года актриса сама прокомментировала эти предположения в эфире программы "Не бреши мені". Она рассказала, что воспринимает Данилку как близкого человека и чувствовала особую близость с ним.

В то же время, Щеголева не подтвердила, что между ними были полноценные романтические отношения. Она объяснила, что по-разному можно трактовать само понятие романа, и особо подчеркнула, что сексуальных отношений между ними не было.

Актриса также рассказала, что после выхода из "СВ-шоу" некоторое время не общалась с Данилкой из-за недоразумений, но впоследствии им удалось наладить контакт.

Андрей Данилко с Радмилой Щеголевой (фото: instagram.com/v_serduchka)

Родовое проклятие: какую причину неудачной личной жизни назвал Данилко

В августе 2025 года Андрей Данилко дал интервью YouTube-каналу "Грэмотвод", в котором рассказал семейную историю, которую запомнил еще с детства.

По словам артиста, его бабушка происходила из богатой семьи, но влюбилась в бедного мужчину. Прабабушка была против этого брака и якобы прокляла молодоженов, пожелав, чтобы несколько последующих поколений не имели счастья в личной жизни.

Данилко вспомнил, что эта история осталась в его памяти. Он даже задумывался, почему должен отвечать за поступки своих предков.