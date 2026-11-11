Хореограф Илона Гвоздева упрекнула президента Зеленского из-за наград деятелям культуры: "Все еще жду"
Украинская хореограф Илона Гвоздева публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому после награждения деятелей культуры. Артистка поинтересовалась, почему до сих пор не получила звание заслуженной артистки Украины, документы на которое, по ее словам, находятся в архивах уже пять лет.
Styler со ссылкой на Instagram Stories знаменитости расскажет об этом подробнее.
Документы на звание заслуженной артистки
Гвоздева отреагировала на празднование президента Владимира Зеленского в адрес представителей украинской культуры и искусства. В своей публикации она иронически поздравила главу государства с очередным награждением деятелей культуры, а затем напомнила о собственном ожидании.
"Так радуюсь, господин Президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец поздравите, потому что мои документы на заслуженного артиста пятый год подряд лежат где-то там в архивах, и все никак я того не заслуживаю!" - написала хореограф.
Артистка напомнила о наградах от ВСУ
На этом обращение Илоны не завершилось. Она также пояснила, что в документах и наградах может фигурировать ее другая фамилия, поэтому особо подчеркнула: Гвоздева и Хомякчук - один и тот же человек.
Артистка добавила, что имеет немало наград от украинских военных, однако до сих пор не получила президентской награды.
"Если что, Гвоздева - это Хомякчук! Это один и тот же человек! Который имеет множество наград от ВСУ и ни одной от вас! Да, я все еще жду", - добавила она.
Что предшествовало
Поводом для обращения Гвоздевой могло стать и награждение украинской певицы, телеведущей и волонтерки Даши Астафьевой. 9 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отметил ее орденом княгини Ольги III степени.
В указе отмечено, что награду Астафьева получила за весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.
Также в документе указаны ее волонтерская деятельность, работа певицы, телеведущей и основательницы книжного приложения UnderBook.
Напомним, как ранее танцовщица Илона Гвоздева прокомментировала проблемы, которые возникли в браке с мужем.