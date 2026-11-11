Хореографиня Ілона Гвоздьова дорікнула президенту Зеленському через нагороди діячам культури: "Все ще чекаю"

Документи на звання заслуженої артистки

Гвоздьова відреагувала на відзначення президента Володимира Зеленського на адресу представників української культури та мистецтва. У своїй публікації вона іронічно привітала главу держави з черговим нагородженням діячів культури, а потім нагадала про власне очікування.

"Так тішуся, пане Президенте, коли ви вкотре вітаєте працівників культури і мистецтва та роздаєте їм нагороди й ордени! Може, і мене нарешті якось привітаєте, бо мої документи на заслуженого артиста п'ятий рік поспіль лежать десь там в архівах, і все ніяк я того не заслуговую!" - написала хореографиня.

Що Гвоздьова написала у "сторіз" (скриншот)

Артистка нагадала про відзнаки від ЗСУ

На цьому звернення Ілони не завершилося. Вона також пояснила, що в документах і нагородах може фігурувати її інше прізвище, тому окремо наголосила: Гвоздьова та Хом'ячук - одна й та сама людина.

Артистка додала, що має чимало відзнак від українських військових, однак досі не отримала президентської нагороди.

"Якщо що, Гвоздьова - то є Хом'ячук! Це одна й та сама людина! Яка має безліч нагород від ЗСУ і жодної від вас! Та я все ще чекаю", - додала вона.

Гвоздьова показала свої нагороди (скриншот)

Що передувало

Приводом для звернення Гвоздьової могло стати й нагородження української співачки, телеведучої та волонтерки Даші Астаф'євої. 9 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив її орденом княгині Ольги III ступеня.

В указі зазначено, що нагороду Астаф'єва отримала за вагомий особистий внесок у розвиток української культури й мистецтва, творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Також у документі вказані її волонтерська діяльність, робота співачки, телеведучої та засновниці книжкового застосунку UnderBook.