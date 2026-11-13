Ирина Федишин вернулась к работе после потери дочери: ее муж растрогал признанием про слезы

Муж Федишин рассказал о ее состоянии после потери дочери

Как написал Човник на своей странице в Instagram, что после пережитого их семейная жизнь изменилась. Внешне все осталось привычным, однако дома теперь совсем другая атмосфера и чувство жизни.

Он признался, что особенно тяжело ему было наблюдать за переживаниями жены, но в то же время он восхищается ее силой и способностью постепенно возвращаться к творчеству.

"Для меня особенно видеть, как после тяжелой потери Ирина находит в себе силы снова творить. Я сам не знаю, где она берет эту силу", - написал мужчина певицы.

Он также рассказал, что композиция "Біль" родилась после того, как Ирина вернулась домой из роддома без их дочери.

Ирина Федишин не смогла сдержать слез во время работы в студии

Возвращение к музыке оказалось для артистки сложнейшим испытанием. Муж рассказал, что видел, сколько слез она выплакала и сколько душевных сил ей понадобилось, чтобы снова переступить порог студии, встать перед микрофоном и попытаться спеть.

Первые попытки записи были неудачными: как только Ирина начинала петь, эмоции переполняли ее, и она не могла продолжить.

"В первый раз она не смогла… начала петь, и слезы не дали продолжить. Казалось бы, привычное для нее дело. Сколько раз она заходила в студию, становилась перед микрофоном, одевала наушники и начинала петь… Пришла во второй раз - и снова не смогла", - поделился мужчина.

Однако артистка не отказалась от попыток. Несмотря на боль и слезы, она снова и снова возвращалась к работе.

Муж признался, что лично присутствовал в студии и видел, насколько тяжело жене давалось каждое слово. Во время пения к ней возвращались воспоминания, а пережитая боль снова накрывала ее.

"Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слез", - написал он.

Муж Федишин надеется, что музыка поможет другим пережить потерю

По словам мужа артистки, эта история еще раз показала ему, насколько сильной может быть музыка. Иногда она способна передать то, для чего не хватает обычных слов.

Он надеется, что композиция "Біль" станет поддержкой для людей, также переживших потерю близких, поможет им выплакать собственную боль и хотя бы на мгновение почувствовать облегчение.

"Я очень надеюсь, что эта песня поможет кому-то выплакать и свою боль. Возможно, хотя бы на миг станет легче на душе. Станет поддержкой для переживших потерю. Для тех, кто сегодня плачет в одиночку и не знает, где найти силы для завтрашнего дня", - написал муж Ирины.

Он также поблагодарил всех, кто присылает семье слова поддержки, пишет сообщения и слушает новую композицию.

Что известно о беременности и родах Ирины Федишин

Ирина Федишин не скрывала, что они с мужем Виталием Човником мечтают о дочери. Супруги уже воспитывают двоих сыновей - Юрия и Олега, а потому известие о третьей беременности стало для семьи особой радостью.

В августе 2026 года певица сообщила, что они с мужем ждут пополнения. Тогда артистка опубликовала трогательное видео, на котором позировала в белом платье с букетом цветов, а затем вернулась к камере боком, продемонстрировав округлый животик.

В сентябре Федишин вместе с мужем и сыновьями устроила гендер-пати, во время которого семья узнала пол будущего ребенка. На опубликованных кадрах они позировали у белых шаров с надписью "Boy or Girl". Когда появился розовый дым, стало ясно, что супруги ждут девочку.

"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - поделилась тогда певица.

Певица всю беременность не переставала гастролировать и давать концерты, потому что чувствовала себя хорошо. 6 октября она выпустила песню "Серденько", которую посвятила дочери.

Однако 13 октября семья сообщила трагическое известие: Ирина потеряла дочь на 35-й неделе беременности.

Первым о трагедии рассказал муж артистки. Он признался, что семья переживает одни из самых трудных дней в жизни, а сама Ирина находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии Ирина сама вышла на связь и поделилась подробностями пережитого. Певица рассказала, что из-за наркоза не смогла прижать дочь к груди после рождения. Увидеть своего ребенка она смогла только на фотографии, сделанной мужем.

По словам артистки, девочка была очень похожа на папу: смуглая, с темными волосами, маленьким носиком и пухленькими губами. Она также рассказала, что дочь родилась с ростом 48 сантиметров и весом 2600 граммов.

Супруги назвали девочку Вероникой. Это имя имеет особое значение для семьи, ведь связано с христианским преданием о святой Веронике, которая вытерла платком лицо Иисуса Христа во время его крестного пути на Голгофу.

Что произошло с Ириной Федишин

Спустя почти месяц после трагедии певица решилась рассказать, что именно происходило в тот день и при каких обстоятельствах она потеряла ребенка.

По словам Ирины, поначалу ничто не предвещало беды. Это было воскресенье, 11 октября, она чувствовала себя хорошо и проводила время с семьей. Первые болевые ощущения появились вечером, когда они находились в кинотеатре. Сначала артистка подумала, что это тренировочные схватки, однако впоследствии боль начала усиливаться.

Певица связалась с врачом, который наблюдал ее беременность, и получил рекомендации по препаратам. Когда облегчение не наступило, домой приехала другая врач, которая должна была принимать роды. По словам Федишин, во время осмотра критических признаков не обнаружили, поэтому она осталась дома.

Однако ночью боль стала невыносимой. Около 3:55 муж привез Ирину в роддом во Львове. Там медики не смогли прослушать сердцебиение ребенка, а УЗИ подтвердило, что дочь погибла.

Как рассказала артистка, муж связался еще с одним врачом по видеосвязи. Тот заподозрил полную отслойку плаценты и подчеркнул, что необходимо срочное хирургическое вмешательство.

Во время операции медики обнаружили значительное внутреннее кровотечение. Чтобы спасти жизнь певице, ей удалили матку. По словам Ирины, в медицинской выписке также отмечен диагноз геморрагический шок III степени.