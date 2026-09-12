Леди Гага вышла на прогулку с новорожденным ребенком: появились первые фото

Как Гага выглядела на прогулке

Обладательница 13 премий "Гремми" держит ребенка близко к себе в переноске, а рядом идет его жених - Майкл Полански.

Для семейной прогулки певица выбрала максимально непринужденный образ - свободные белые брюки, объемное пальто и темные очки. Ее белокурые волосы были собраны в низкий тугой пучок.

42-летний Полански был одет в шорты, худые, бейсболку и шлепки. Вместе с парой также находилась агентка Гаги Александра Трастман.

Появление семьи на улице стало одним из первых публичных доказательств нового этапа в жизни певицы. Ранее Гага и Полански практически не раскрывали подробностей своего пути к отцовству.

Гага давно говорила о материнстве

Несмотря на закрытость личной жизни, Леди Гага неоднократно рассказывала о желании стать мамой. В частности, в одном из своих интервью, датированных 2025 годом, певица призналась, что рада будущему материнству, хотя раньше оно вызывало у нее немало волнений.

Гага также говорила, что хочет дать своим будущим детям возможность самостоятельно определять, кем они хотят быть, а не заставлять их повторять свой жизненный путь.

Для артистки вопрос материнства был связан и с ее карьерой. Она признавала, что ей приходилось задумываться о том, как соединить семейную жизнь с профессией, которая в течение десятилетий была центром ее внимания.

Последние месяцы Гага и Полански проводили в основном далеко от внимания публики. По словам близких к паре источников, после завершения тура певица стала гораздо меньше появляться на публике, а ее отношения с Полански стали для нее своеобразным "безопасным пространством".

Что известно о развитии отношений этой пары

Гага и Полански начали встречаться в конце 2019-го или начале 2020 года. Впервые они были замечены вместе на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе, а вскоре пара перестала скрывать свои отношения от публики.

Особенно они сблизились во время пандемии COVID-19, когда вместе находились на карантине в доме Гаги в Малибу. Сам Полански позже рассказывал, что этот период дал им возможность пережить обычные бытовые моменты - гулять, готовить кофе, проводить время с собаками и просто быть вместе.

Уже позже 2024 года их отношения перешли на новый этап. Пара обручилась, а Гага публично подтвердила это летом того же года во время Олимпиады в Париже, представив Полански французскому премьер-министру Габриелю Атталю как своего жениха.