Матвиенко, Гвоздева и Полякова: звезды, которые выезжали за границу из-за войны, но вернулись в Украину

Оля Полякова

В начале полномасштабного вторжения Оля Полякова уехала из Украины вместе с двумя дочерьми. Семья оказалась во Франции, а сама артистка параллельно активно работала за границей и давала благотворительные концерты в поддержку Украины.

Певица не скрывала, что очень скучает по дому. В июне 2022 года она со слезами рассказывала о предстоящем возвращении и называла дату, когда планировала приехать в Украину. В начале июля Полякова уже находилась в Киеве.

После возвращения артистка продолжила выступать в Украине, давала концерты для военных и участвовала в благотворительных проектах.

Сейчас Полякова продолжает жить как в Украине, так и за рубежом - в частности, в Лондоне она сотрудничает с международным рекорд-лейблом.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

MamaRika

Певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) первые дни полномасштабной войны вместе с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом провела под обстрелами в Киевской области, после чего семья перебралась в Одессу. Оттуда артистка с сыном, которому было 7 месяцев, отправилась в Польшу.

В Варшаве они провели около полутора месяцев. Но уже 2 мая 2022 года MamaRika вернулась в Украину. Она объясняла, что не смогла долго находиться вдали от мужа и дома и решила вернуться в Киев.

Впоследствии певица еще не раз выезжала за границу с концертами, однако ее основным местом жительства остается Украина.

MamaRika с мужем и сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Юла

Жена Анатолия Анатолича Юла, настоящее имя которой Юлия Яцечко, после начала большой войны уехала во Францию вместе с тремя детьми - двумя дочками и сыном, которому было всего 7 месяцев. Семья телеведущего провела там около года.

Возвращение в Киев произошло в марте 2023 года. Анатолий Анатолич при этом оставался в Украине и ездил в семью во Францию.

После возвращения Юла рассказывала, что дома ей стало спокойнее, а дети быстро вернулись в привычную жизнь и школу, а младший сын пошел в садик.

Юла и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/yulattt)

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко уехала из Украины в конце февраля 2022 года. Певица вместе с младшей дочерью Ниной жила в Великобритании.

В марте 2023 года артистка вернулась в Украину. Тоня называла это сознательным решением и фактически окончательным возвращением домой - она даже отказалась от британских выплат. По ее словам, жизнь вдали от мужа Арсена Мирзояна и семьи давалась ей очень тяжело.

Кстати, старшая дочь Матвиенко, 27-летняя Ульяна уехала в Германию из-за постоянных обстрелов. Сейчас девушка живет в Берлине и готовится к свадьбе.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева в начале полномасштабной войны уехала в Италию вместе с двумя детьми. Она провела там около двух месяцев, пока муж оставался в Украине.

В мае 2022 года Гвоздева вернулась домой. Одной из главных причин стала продолжительная разлука с мужем. По возвращении она прямо заявила, что больше не планирует уезжать из Украины, а семья начала постепенно возвращаться к привычной жизни.

Гвоздева продолжает жить и работать в Киеве, также недавно получила второе высшее образование и стала дипломированным психологом.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Джамала

После начала полномасштабной войны Джамала уехала из Украины вместе с двумя сыновьями. Сначала дети артистки находились в Турции вместе с родственниками, а сама певица активно выступала в Европе на благотворительных мероприятиях и собирала помощь для Украины.

В августе 2022 года Джамала впервые с начала большой войны вернулась в Украину. Тогда она приехала в Киев и присоединилась к публичной поддержке украинских военных.

В 2024 году Джамала родила третьего сына в Киеве. Сейчас артистка с семьей продолжает жить в столице, несмотря на многочисленные обстрелы.

Джамала с мужем и старшими сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Анастасия Короткая

Бывшая жена Андрея Беднякова, актриса и блогерша Настя Короткая в начале полномасштабной войны выехала в США вместе с дочерью.

Вскоре стало известно, что пара ожидает второго ребенка. Там у них родился сын Остап.

Долгое время Короткая не планировала возвращаться в Украину. В 2024 году она говорила, что семья остается в США.

Однако в июне 2025 года актриса вместе с двумя детьми все же вернулась в Украину. Она показала дорогу домой и воссоединение семьи, хотя к тому времени уже было известно о разводе с Бедняковым.

В 2026 году Короткая продолжает жить в Киеве. Даже несмотря на массированные атаки и необходимость проводить ночи в укрытии, она говорила о своем возвращении и не скрывала, что это решение было для нее важным.

Анастасия Короткая со старшей дочерью (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Алина Гросу

Одна из самых свежих историй возвращения - певицы Алины Гросу. Артистка несколько лет жила в США, где училась и работала над творческими проектами.

В сентябре 2026 года стало известно, что артистка вернулась в Украину вместе с мужем, лицо которого она не показывает. Известно, что она долгое время находилась в отношениях с российским актером Романом Полянским. В 2024 году Гросу во второй раз вышла замуж, но до сих пор не рассекретила, кто является ее избранником.

По ее словам, решение вернуться на Родину было связано, в частности, с рождением первенца Марка-Габриэля: она хотела, чтобы сын рос рядом с родными и в Украине. Гросу отметила, что вернулась еще до родов, состоявшихся в апреле 2026-го.

Алина Гросу с мужем и сыном (фото: instagram.com/alina_grosu)