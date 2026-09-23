Матвієнко, Гвоздьова і Полякова: зірки, які виїжджали за кордон через війну, але повернулися в Україну

Оля Полякова

На початку повномасштабного вторгнення Оля Полякова виїхала з України разом із двома доньками. Родина опинилася у Франції, а сама артистка паралельно активно працювала за кордоном і давала благодійні концерти на підтримку України.

Співачка не приховувала, що дуже сумує за домом. У червні 2022 року вона зі сльозами розповідала про майбутнє повернення та називала дату, коли планувала приїхати в Україну. На початку липня Полякова вже була у Києві.

Після повернення артистка продовжила виступати в Україні, давала концерти для військових і брала участь у благодійних проєктах.

Зараз Полякова продовжує жити як в Україні, так і за кордоном - зокрема, в Лондоні вона співпрацює з міжнародним рекорд-лейблом.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

MamaRika

Співачка MamaRika (справжнє ім’я - Анастасія Середа) перші дні повномасштабної війни разом із чоловіком Сергієм Середою та сином Давидом провела під обстрілами в Київській області, після чого родина перебралася до Одеси. Звідти артистка з сином, якому було 7 місяців, вирушила до Польщі.

У Варшаві вони провели близько півтора місяця. Але вже 2 травня 2022 року MamaRika повернулася в Україну. Вона пояснювала, що не змогла довго перебувати далеко від чоловіка та дому і вирішила повернутися до Києва.

Згодом співачка ще неодноразово виїжджала за кордон із концертами, однак її основним місцем проживання залишається Україна.

MamaRika з чоловіком та сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Юла

Дружина Анатолія Анатоліча Юла, справжнє ім'я якої Юлія Яцечко, після початку великої війни виїхала до Франції разом із трьома дітьми - двома доньками та сином, якому було лише 7 місяців. Родина телеведучого провела там близько року.

Повернення до Києва відбулося у березні 2023 року. Анатолій Анатоліч при цьому залишався в Україні та їздив до сім'ї у Францію.

Після повернення Юла розповідала, що вдома їй стало спокійніше, а діти швидко повернулися до звичного життя та школи, а молодший син пішов у садочок.

Юла та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/yulattt)

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко виїхала з України наприкінці лютого 2022 року. Співачка разом з молодшою донькою Ніною жила у Великій Британії.

У березні 2023 року артистка повернулася до України. Тоня називала це свідомим рішенням і фактично остаточним поверненням додому - вона навіть відмовилася від британських виплат. За її словами, життя далеко від чоловіка Арсена Мірзояна та родини давалося їй дуже важко.

До речі, старше донька Матвієнко, 27-річна Уляна виїхала у Німеччину через постійні обстріли. Зараз дівчина мешкає у Берліні та готується до весілля.

Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ілона Гвоздьова

Хореографиня Ілона Гвоздьова на початку повномасштабної війни виїхала до Італії разом із двома дітьми. Вона провела там близько двох місяців, поки її чоловік залишався в Україні.

У травні 2022 року Гвоздьова повернулася додому. Однією з головних причин стала тривала розлука з чоловіком. Після повернення вона прямо заявила, що більше не планує виїжджати з України, а сім'я почала поступово повертатися до звичного життя.

Гвоздьова продовжує жити та працювати в Києві, також вона нещодавно отримала другу вищу освіту та стала дипломованим психологом.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Джамала

Після початку повномасштабної війни Джамала виїхала з України разом із двома синами. Спочатку діти артистки перебували у Туреччині разом із її родичами, а сама співачка активно виступала в Європі на благодійних заходах і збирала допомогу для України.

У серпні 2022 року Джамала вперше від початку великої війни повернулася до України. Тоді вона приїхала до Києва та долучилася до публічної підтримки українських військових.

У 2024 році Джамала народила третього сина в Києві. Зараз артистка із родиною продовжує жити в столиці, попри численні обстріли.

Джамала з чоловіком та старшими синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Анастасія Коротка

Колишня дружина Андрія Бєднякова, акторка та блогерка Настя Коротка на початку повномасштабної війни виїхала до США разом із донькою.

Невдовзі стало відомо, що пара очікує другу дитину. Саме там у них народився син Остап.

Тривалий час Коротка не планувала повертатися в Україну. У 2024 році вона розповідала, що родина залишається у США.

Однак у червні 2025 року акторка разом із двома дітьми все ж повернулася в Україну. Вона показала дорогу додому та возз'єднання родини, хоча на той час вже було відомо про розлучення з Бєдняковим.

У 2026 році Коротка продовжує жити в Києві. Навіть попри масовані атаки та необхідність проводити ночі в укритті, вона говорила про своє повернення та не приховувала, що це рішення було для неї важливим.

Анастасія Коротка зі старшою донькою (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Аліна Гросу

Одна з найсвіжіших історій повернення - співачки Аліни Гросу. Артистка кілька років жила у США, де навчалася та працювала над творчими проєктами.

У вересні 2026 року стало відомо, що артистка повернулася до України разом із чоловіком, обличчя якого вона не показує. Відомо, що вона довгий час була у стосунках з російським актором Романом Полянським. В 2024 році Гросу вдруге вийшла заміж, але досі не розсекретила, хто є її обранцем.

За її словами, рішення повернутися на Батьківщину було пов'язане, зокрема, з народженням первістка Марка-Габріеля: вона хотіла, щоб син ріс поруч із рідними та в Україні. Гросу зазначила, що повернулася ще до пологів, які відбулися у квітні 2026-го.

Аліна Гросу з чоловіком та сином (фото: instagram.com/alina_grosu)