Осуществила мечту, о которой говорила годами: Леди Гага впервые стала мамой

Гага давно мечтала о материнстве

Желание стать мамой Леди Гага не скрывала многие годы. Еще в декабре 2019 она рассказывала о своих планах на следующее десятилетие и среди главных целей называла материнство.

"Я хочу сниматься в большем количестве фильмов, я хочу иметь детей", - говорила артистка.

Через несколько месяцев, в марте 2020 года, Гага снова поделилась своими мечтами о семье. Она призналась, что очень ждет возможности стать мамой и назвала рождение ребенка одним из самых важных жизненных желаний.

Позже в октябре 2025 года певица заявила, что материнство может стать ее "следующей главной ролью". Тогда она говорила о будущих планах и подчеркнула, что больше всего хочет именно стать мамой.

Что известно об отношениях Гаги и Полански

Леди Гага и Майкл Полански начали встречаться еще в 2020 году. Впервые их заметили вместе на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе, где сфотографировали пару во время поцелуя.

Вскоре они фактически подтвердили свои отношения. Пара вместе пережила период карантина во время пандемии COVID-19, что, по данным, помогло им стать еще ближе.

Полански - бизнесмен и руководитель Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Гага со своей стороны много лет занимается благотворительностью и поддержкой ментального здоровья через свой фонд Born This Way Foundation.

В последующие годы они в большинстве своем избегали лишнего внимания к личной жизни, однако продолжали появляться вместе на публичных мероприятиях. Впоследствии, в 2024 году, пару видели на Венецианском кинофестивале, где они вместе посетили премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Источники, близкие к паре, описывают их отношения как "союз очень близких людей, поддерживающих карьеру и благотворительные проекты друг друга".