Здійснила мрію, про яку говорила роками: Леді Гага вперше стала мамою

Гага давно мріяла про материнство

Бажання стати мамою Леді Гага не приховувала протягом багатьох років. Ще у грудні 2019 року вона розповідала про свої плани на наступне десятиліття та серед головних цілей називала материнство.

"Я хочу зніматися в більшій кількості фільмів, я хочу мати дітей", - говорила артистка.

Через кілька місяців, у березні 2020 року, Гага знову поділилася своїми мріями про сім'ю. Вона зізналася, що дуже чекає можливості стати мамою та назвала народження дитини одним із найважливіших життєвих бажань.

Пізніше, у жовтні 2025 року співачка заявила, що материнство може стати її "наступною головною роллю". Тоді вона говорила про майбутні плани та підкреслила, що найбільше хоче саме стати мамою.

Що відомо про стосунки Гаги та Поланскі

Леді Гага та Майкл Поланскі почали зустрічатися ще 2020 року. Вперше їх помітили разом на новорічній вечірці в Лас-Вегасі, де пару сфотографували під час поцілунку.

Невдовзі вони фактично підтвердили свої стосунки. Пара разом пережила період карантину під час пандемії COVID-19, що, за даними допомогло їм стати ще ближчими.

Поланскі - бізнесмен та керівник Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Гага, зі свого боку, багато років займається благодійністю та підтримкою ментального здоров'я через свій фонд Born This Way Foundation.

У наступні роки вони здебільшого уникали зайвої уваги до особистого життя, однак продовжували з'являтися разом на публічних заходах. Згодом, 2024 року, пару бачили на Венеційському кінофестивалі, де вони разом відвідали прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Джерела, близькі до пари, описують їхні стосунки як "союз дуже близьких людей, які підтримують кар'єру та благодійні проєкти одне одного".