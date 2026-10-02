Алексей Гнатковский ответил, при каких условиях согласился бы играть на русском: "Не красная линия"

При каких условиях Гнатковский согласился бы играть на русском

На вопрос о границах, за которые он не готов переступать в кино или театре, актер ответил, что ориентируется на здравый смысл и вкус. Сам по себе русский язык он не считает безусловным запретом для роли, однако есть определенные "но".

"Играл бы я на русском языке? Играл бы, если это какая-то хорошая украинская история, где есть какой-то подлец русский", - пояснил актер.

Он также отметил, что нет принципиального запрета на обнажение в кадре или на сцене. Все зависит от того, оправдан ли такой эпизод художественным замыслом.

"Если это было бы пошло - там, показать ягодицы просто, чтобы показать, - тогда это пошлость. Я бы такое не делал", - заметил Гнатковский.

От каких проектов актер отказывается

По словам артиста, настоящая "красная линия" для него - это личные принципы. Он признался, что неоднократно отказывался от предложений, считая, что проект работает "не на интересы государства".

Даже если речь идет об очень известных произведениях, например "Гемингвея" или "Шекспира", для Алексея важно, кто выступает режиссером и откуда поступают деньги на постановку.

Актер объяснил, что ему попадались проекты, финансирование которых было связано с Россией. Он также упомянул о средствах, которые, по его словам, могли быть заработаны в Украине коррупционными методами, а затем использованы для так называемого "отмывания" через художественные проекты.

"Поэтому на такие вещи я идти отказываюсь", - подчеркнул Гнатковский.

Стыдно ли актеру за какие-то свои роли

Артист заявил, что не имеет ролей или проектов, за которые ему было бы стыдно. В то же время он признал, что в начале карьеры принимал участие в представлениях, которые в художественном смысле оказались "неудачными".

Однако актер воспринимает это как опыт, ведь, по его мнению, в творчестве невозможно заранее предсказать результат.

"Искусство - это не математика. Ты не можешь предсказать, что у тебя удастся. Но чтобы так стыдно было, по чести и совести, то нет такого", - подытожил он.