rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Люди Олексій Гнатковський відповів, за яких умов погодився б грати російською: "Не червона лінія"
Люди 02 жовтня 2026, 15:28

Олексій Гнатковський відповів, за яких умов погодився б грати російською: "Не червона лінія"

Для актора важливі не лише роль і режисер, а й те, хто фінансує проєкт і з якою метою
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Олексій Гнатковський розповів про принципи у творчості (фото: Styler)
Поділитися:

Заслужений артист України, актор і ведучий проєкту "Зрадники" розповів, які пропозиції щодо роботи може відхилити, чи готовий грати російською мовою та як ставиться до оголення на сцені.

Styler з посиланням на інтерв'ю для Wave RBC.UA, розповідає, що актор називає своїми "червоними лініями" у професії.

За яких умов Гнатковський погодився б грати російською

На запитання про межі, за які він не готовий переступати в кіно чи театрі, актор відповів, що орієнтується на здоровий глузд і смак. Саму по собі російську мову він не вважає безумовною забороною для ролі, проте є певні "але".

"Чи я би грав російською мовою? Грав би, якщо це якась хороша українська історія, де є якась падлюка російська", - пояснив актор.

Він також зазначив, що не має принципової заборони на оголення в кадрі чи на сцені. Усе залежить від того, чи виправданий такий епізод художнім задумом.

"Якщо це було би вульгарно - там, показати сідниці просто, щоб показати, - тоді це вульгарщина. Я би таке не робив", - зауважив Гнатковський.

Від яких проєктів актор відмовляється

За словами артиста, справжня "червона лінія" для нього - це особисті принципи. Він зізнався, що неодноразово відмовлявся від пропозицій, якщо вважав, що проєкт працює "не на інтереси держави".

Навіть якщо йдеться про дуже відомі твори, наприклад того є "Гемінґвея" чи "Шекспіра", для Олексія важливо, хто виступає режисером і звідки надходять гроші на постановку.

Актор пояснив, що йому траплялися проєкти, фінансування яких було пов'язане з Росією. Він також згадав про кошти, які, за його словами, могли бути зароблені в Україні корупційними методами, а потім використані для так званого "відмивання" через мистецькі проєкти.

"Тому на такі речі я йти відмовляюсь", - наголосив Гнатковський.

Чи соромно акторові за якісь свої ролі

Артист заявив, що не має ролей або проєктів, за які йому було б соромно. Водночас він визнав, що на початку кар'єри брав участь у виставах, які в мистецькому сенсі виявилися "невдалими".

Однак актор сприймає це як досвід, адже, на його думку, у творчості неможливо заздалегідь передбачити результат.

"Мистецтво - це не математика. Ти не можеш передбачити, що у тебе вдасться. Але щоб так соромно було, по честі і по совісті, то нема такого", - підсумував він.

Раніше ми розповідали про те, як актор Олексій Гнатковський зізнався, чому не показує свою дружину публіці та пояснив, чи вплинула війна на їхні стосунки.

Читайте також Олена Світлицька співатиме на "Голосі країни": перші кадри та реакція Тараса Цимбалюка 02 жовтня 2026, 15:57 Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео) 02 жовтня 2026, 14:54 "В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками 02 жовтня 2026, 14:17 Христина Горняк стала учасницею "Холостяка": що відомо про ексдружину Остапчука 02 жовтня 2026, 13:53
Більше цікавого
Корисне Як прати куртку, щоб не збився наповнювач: правила очищення та сушіння 02 жовтня 2026, 13:19
Люди Дженніфер Лопес помітили з охоронцем в Італії: у мережі заговорили про роман (відео) 02 жовтня 2026, 12:47
Гороскопи Найнаполегливіші знаки Зодіаку: чому Козоріг, Овен і Скорпіон не здаються 02 жовтня 2026, 12:02
Люди Подруга Лесі Нікітюк йде на "Холостяк": що відомо про Валерію Полянську 02 жовтня 2026, 11:29
Корисне Коли квасити капусту: календар вдалих днів на жовтень 2026 02 жовтня 2026, 11:01