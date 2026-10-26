Елена Светлицкая на "Голосі країни" 2026: как выступила актриса на слепых прослушиваниях (видео)

Какую песню спела Елена Светлицкая

Для слепых прослушиваний актриса выбрала зажигательную композицию Гайтаны "Самотня боса". Во время исполнения Светлицкая сняла каблуки и продолжила петь и танцевать босиком.

Энергия участницы передалась и тренерам. Тина Кароль также разулась и начала танцевать на тренерском кресле. Наталья Могилевская пританцовывала рядом с MONATIK.

В конечном итоге красную кнопку нажала именно Могилевская. Она пригласила Светлицкую в свою команду, назвав актрису светом.

Почему пение было давней мечтой актрисы

Светлицкая призналась, что музыка сопровождает ее с детства. Она училась в музыкальной школе по классу скрипки, играла в ансамбле скрипачей, но в то же время была солисткой-вокалисткой. Уже во взрослом возрасте актриса самостоятельно овладела гитарой.

"Это всегда было моим главным хобби и моим любимым развлечением в жизни", - рассказала Елена.

По словам актрисы, она хочет петь не только в пределах своей профессии. Светлицкая также задумывается над записью собственного альбома и уже пыталась создавать авторские песни.

Она добавила, что они с Тарасом Цымбалюком много слушают музыку, которая стала одной из объединивших их вещей. В то же время о вокальном увлечении Елены ее любимый некоторое время не знал.

Елена Светлицкая на сцене "Голосу країни" (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Что Могилевская спросила о свадьбе

После появления Цымбалюка на сцене тренеры переключили внимание на личную жизнь пары.

"Когда свадьба?" - спросила Наталья Могилевская

"Начинается… Начинается рубрика наших любимых вопросов. Мы обязательно сообщим", - ответил Тарас Цымбалюк с юмором.

Влюбленные пообещали пригласить Могилевскую на празднование, если оно состоится. Юрий Горбунов также принял участие в разговоре и предложил свои услуги ведущего.

Сама Могилевская поздравила пару и отметила важность любви, творчества, музыки и кино во время войны.

А уже за кулисами Цымбалюк пошутил, что при необходимости готов создать певческое трио с Еленой и ее наставницей.