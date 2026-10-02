Елена Светлицкая будет петь на "Голосі країни": первые кадры и реакция Тараса Цымбалюка
Украинская актриса Елена Светлицкая попробовала себя в новом амплуа - она присоединилась к вокальному проекту "Голос країни". Артистка призналась, что давно хотела принять участие в шоу, а теперь наконец-то решилась осуществить задуманное. Новость уже прокомментировал и ее любимый актер Тарас Цымбалюк.
Styler со ссылкой на сообщение со страницы звезды в Instagram рассказывает, что известно об участии Светлицкой в проекте.
Елена Светлицкая вышла на сцену "Голоса"
Об участии в вокальном шоу актриса сообщила, опубликовав в соцсети кадры со съемочной площадки. На фото и видео она показала моменты за кулисами, фрагменты выступления и интервью.
По словам Светлицкой, мечта попасть на "Голос країни" появилась у нее еще в детстве. Однако осуществить ее удалось только сейчас.
Пока актриса не раскрыла подробностей своего выступления. В частности, неизвестно, какую композицию она выбрала и как на ее исполнение отреагировали тренеры шоу.
Реакция Цымбалюка на участие любимой в проекте
Тарас Цымбалюк не остался в стороне от события и публично поддержал Светлицкую, создав краткий и лаконичный комментарий под ее публикацией.
"Наконец-тооооо", - написал он.
Кроме того, в своих Instagram Stories актер поделился событием и подчеркнул, что гордится любимой.
Сама Елена также рассказала о шутливой реакции партнера: после ее выступления он называет ее "Рианной".
Участие в вокальном шоу стало для актрисы возможностью попробовать себя в новом формате и вернуться к давней мечте. Однако увидят ли зрители ее дальнейший путь в проекте, станет известно уже после выхода новых выпусков "Голоса".
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