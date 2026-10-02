Олена Світлицька співатиме на "Голосі країни": перші кадри та реакція Тараса Цимбалюка

Олена Світлицька вийшла на сцену "Голосу"

Про участь у вокальному шоу акторка повідомила, опублікувавши у соцмережі кадри зі знімального майданчика. На фото та відео вона показала моменти за лаштунками, фрагменти виступу й інтерв'ю.

За словами Світлицької, мрія потрапити на "Голос країни" з'явилася в неї ще в дитинстві. Однак здійснити її вдалося лише тепер.

Поки акторка не розкрила подробиць свого виступу. Зокрема, невідомо, яку композицію вона обрала та як на її виконання відреагували тренери шоу.

Реакція Цимбалюка на участь коханої в проєкті

Тарас Цимбалюк не залишився осторонь події та публічно підтримав Світлицьку, створивши короткий і лаконічний коментар під її дописом.

"Нарештііііі", - написав він.

Реакція Тараса Цимбалюка на участь Світлицької в "Голосі"

Крім того, в своїх Instagram Stories актор поділився подією та підкреслив, що пишається коханою.

Сторіз Цимбалюка (скриншот)



Сама Олена також розповіла про жартівливу реакцію партнера: після її виступу він називає її "Ріанною".

Участь у вокальному шоу стала для акторки можливістю спробувати себе в новому форматі й повернутися до давньої мрії. Однак, чи побачать глядачі її подальший шлях у проєкті, стане відомо вже після виходу нових випусків "Голосу".

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