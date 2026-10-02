rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Люди Олена Світлицька співатиме на "Голосі країни": перші кадри та реакція Тараса Цимбалюка
Люди 02 жовтня 2026, 15:57

Олена Світлицька співатиме на "Голосі країни": перші кадри та реакція Тараса Цимбалюка

Акторка вийшла за межі звичної професії та спробувала себе у вокальному шоу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Олена Світлицька стала учасницею "Голосу країни" (фото: Styler)
Поділитися:

Українська акторка Олена Світлицька спробувала себе в новому амплуа - вона долучилася до вокального проєкту "Голос країни". Артистка зізналася, що давно хотіла взяти участь у шоу, а тепер нарешті наважилася здійснити задумане. Новину вже прокоментував і її коханий, актор Тарас Цимбалюк.

Styler з посиланням на допис зі сторінки зірки в Instagram розповідає, що відомо про участь Світлицької у проєкті.

Олена Світлицька вийшла на сцену "Голосу"

Про участь у вокальному шоу акторка повідомила, опублікувавши у соцмережі кадри зі знімального майданчика. На фото та відео вона показала моменти за лаштунками, фрагменти виступу й інтерв'ю.

За словами Світлицької, мрія потрапити на "Голос країни" з'явилася в неї ще в дитинстві. Однак здійснити її вдалося лише тепер.

Поки акторка не розкрила подробиць свого виступу. Зокрема, невідомо, яку композицію вона обрала та як на її виконання відреагували тренери шоу.

Реакція Цимбалюка на участь коханої в проєкті

Тарас Цимбалюк не залишився осторонь події та публічно підтримав Світлицьку, створивши короткий і лаконічний коментар під її дописом.

"Нарештііііі", - написав він.

Реакція Тараса Цимбалюка на участь Світлицької в "Голосі"

Крім того, в своїх Instagram Stories актор поділився подією та підкреслив, що пишається коханою.

Сторіз Цимбалюка (скриншот)


Сама Олена також розповіла про жартівливу реакцію партнера: після її виступу він називає її "Ріанною".

Участь у вокальному шоу стала для акторки можливістю спробувати себе в новому форматі й повернутися до давньої мрії. Однак, чи побачать глядачі її подальший шлях у проєкті, стане відомо вже після виходу нових випусків "Голосу".

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Раніше ми писали про те, кого обрали першою тренеркою нового сезону популярного пісенного шоу "Голос країни".

Читайте також Олексій Гнатковський відповів, за яких умов погодився б грати російською: "Не червона лінія" 02 жовтня 2026, 15:28 Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео) 02 жовтня 2026, 14:54 "В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками 02 жовтня 2026, 14:17 Христина Горняк стала учасницею "Холостяка": що відомо про ексдружину Остапчука 02 жовтня 2026, 13:53 Як прати куртку, щоб не збився наповнювач: правила очищення та сушіння 02 жовтня 2026, 13:19
Більше цікавого
Люди Дженніфер Лопес помітили з охоронцем в Італії: у мережі заговорили про роман (відео) 02 жовтня 2026, 12:47
Гороскопи Найнаполегливіші знаки Зодіаку: чому Козоріг, Овен і Скорпіон не здаються 02 жовтня 2026, 12:02
Люди Подруга Лесі Нікітюк йде на "Холостяк": що відомо про Валерію Полянську 02 жовтня 2026, 11:29
Корисне Коли квасити капусту: календар вдалих днів на жовтень 2026 02 жовтня 2026, 11:01
Люди Дмитро Гордон розкритикував поведінку Потапа та Насті Каменських під час війни: "Розумні б таке не робили" 02 жовтня 2026, 09:27