Ольга Сумская вспомнила сложные обстоятельства во время беременности и срочную операцию

Критическое состояние во время беременности

Актриса рассказала, что 25 лет назад, когда вынашивала младшую дочь Анну, сама пережила серьезные осложнения. По словам Сумской, все произошло неожиданно: во время планового визита в роддом медики обнаружили у нее критически высокое артериальное давление.

"Тогда, когда я планово пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120 - и меня буквально через пять минут положили на операционный стол", - рассказала артистка.

Сумская призналась, что воспоминания об этом периоде остались для нее очень болезненными. Именно поэтому известие о потере ребенка в семье Ирины Федишин вызвало у него особый эмоциональный отклик.

"Выражаю глубокие соболезнования относительно потери маленькой красавицы Веронички. Мне это очень близко, поэтому отзывается в моем сердце. Потому что я попадала в очень похожую ситуацию 25 лет назад", - поделилась актриса.

Кроме того, комментируя трагедию, Ольга допустила, что обстоятельства могли быть связаны с опасными осложнениями беременности. В то же время она подчеркнула, что не знает точного диагноза Ирины Федишин, поэтому ее слова остаются лишь личным предположением.

Что известно о трагедии в семье Федишин

13 октября стало известно о потере ребенка в семье певицы Ирины Федишин. О трагедии сообщил ее муж и продюсер Виталий Челнык, отметив, что сама артистка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Позже он добавил, что видел ребенка, и написал, что он был его копией. Он также рассказал, что роды были очень сложными: певица перенесла операцию и значительную кровопотерю, а врачи боролись за ее жизнь. Мужчина назвал тот день не только самой потерей для семьи, но и вторым днем рождения жены, ведь ее медикам все же удалось спасти.

Супруги воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега. Виталий поблагодарил всех, кто поддерживал семью сообщениями, молитвами и цветами, и объяснил, что им нужно время, чтобы пережить горе. Также он посвятил дочери стихотворение, в котором выразил боль из-за того, что они так и не смогли привезти ее домой.