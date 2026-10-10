Оля Полякова после ДТП в Молдове ответила на упреки насчет кармы и слухи о том, что ее сглазили

Певица Оля Полякова отреагировала на предположение, что последние неприятные события в ее жизни могут быть связаны с кармой или сглазом. Артистка рассказала, как отнеслась к таким разговорам, а также вспомнила ДТП в Молдове , в которую попала вместе с дочерью Машей.

Об этом Styler рассказывает со ссылкой на интервью артистки для программы "Наодинці з Гламуром".

Что Оля Полякова сказала об сглазании

После пережитых неприятностей певица столкнулась с предположениями, что причиной могли быть сглаз или карма. Полякова прокомментировала эти версии со свойственным ей юмором и рассказала, что действительно поставила свечки.

В то же время артистка объяснила, что сделала это не только ради собственного спокойствия.

"Я свечу поставила и за здоровье, и за упокой моих врагов", - саркастически ответила Оля, однако прямо подтверждать, что ее сглазили, не стала.

ДТП в Молдове: что произошло с Поляковой и ее дочерью

Во время интервью артистка также вернулась к ДТП, в которое попала вместе с дочерью Машей в Молдове.

По словам Поляковой, водитель другого автомобиля был пьян и находился под действием других веществ. Певица отметила, что не знает, чем завершилось расследование, ведь авария произошла за границей, а доступ к материалам дела семья не получила.

"Этот чувак, который ехал, он был обдолбан, он был пьян. Но как они там это решили, я не знаю, потому что это другое государство. Поэтому нам вообще никакого не дали доступа к делу, ничего", - рассказала артистка.

После аварии дочери предлагали медицинскую помощь. Пережитое повлияло и на повадки певицы: по ее словам, она перестала пользоваться поездами, а сейчас пытается путешествовать через Молдову.

Почему Полякова не спешит продавать квартиру в Киеве

Еще один вопрос касался возможного переезда за границу. Певица объяснила, готова ли продать квартиру в центре Киева из-за опасной ситуации в столице.

По словам Поляковой, сейчас она не может принять такое решение из-за младшей дочери Алисы. 15-летняя девушка категорически не хочет покидать Украину, потому артистка не планирует ехать без нее.

"Я не могу, потому что у меня ребенок есть, 15-летняя Алиса, которая не хочет выезжать за границу. Ни в какую, и никуда из дома", - объяснила певица.

Полякова подчеркнула, что для нее важно быть рядом с дочерью и поддерживать ее в подростковом возрасте. Именно позиция Алисы влияет на решение артистки относительно возможного переезда.

Что еще известно о последних событиях в жизни артистки

В августе Оля Полякова вместе со старшей дочерью Машей попала в ДТП в Молдавии. В результате аварии 21-летняя девушка получила переломы носа и глазницы, а также синяки.

Позже певица рассказала, что врачи предлагали помочь с реконструкцией носа дочери.

Еще один опасный случай произошел в сентябре, когда артистка ехала с младшей дочерью Алисой в Польшу.

Во время поездки пассажиры несколько раз были эвакуированы из-за угрозы российского беспилотника. Во время третьей эвакуации Shahed попал в поезд. По словам Поляковой, они с дочерью и другими пассажирами успели отойти на безопасное расстояние.

Учитывая все эти неприятные события, случившиеся с артисткой в последнее время, и появились упреки о возможном сглажении и карме.