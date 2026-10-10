Оля Полякова після ДТП у Молдові відповіла на закиди щодо карми та чутки про те, що її зурочили

Співачка Оля Полякова відреагувала на припущення, що останні неприємні події в її житті можуть бути пов'язані з кармою або зуроченням. Артистка розповіла, як поставилася до таких розмов, а також пригадала ДТП у Молдові , в яку потрапила разом із донькою Машею.

Про це Styler розповідає з посиланням на інтерв'ю артистки для програми "Наодинці з Гламуром".

Що Оля Полякова сказала про зурочення

Після пережитих неприємностей співачка зіткнулася з припущеннями, що причиною могли бути зурочення або карма. Полякова прокоментувала ці версії з властивим їй гумором і розповіла, що справді поставила свічки.

Водночас артистка пояснила, що зробила це не лише заради власного спокою.

"Я свічку поставила і за здоров'я, і за упокій моїх ворогів", - саркастично відповіла Оля, проте прямо підтверджувати, що її зурочили, не стала.

ДТП у Молдові: що сталося з Поляковою та її донькою

Під час інтерв'ю артистка також повернулася до дорожньо-транспортної пригоди, в яку потрапила разом із донькою Машею в Молдові.

За словами Полякової, водій іншого автомобіля був п'яний і перебував під дією інших речовин. Співачка зазначила, що не знає, чим завершилося розслідування, адже аварія сталася за кордоном, а доступу до матеріалів справи родина не отримала.

"Цей чувак, який їхав, він був обдовбаний, він був п'яний. Але як вони там це вирішили, я не знаю, бо це інша держава. Тому нам взагалі ніякої не дали доступу до справи, нічого", - розповіла артистка.

Після аварії доньці пропонували медичну допомогу. Пережите вплинуло і на звички співачки: за її словами, вона перестала користуватися потягами, а наразі намагається подорожувати через Молдову.

Чому Полякова не поспішає продавати квартиру в Києві

Ще одне запитання стосувалося можливого переїзду за кордон. Співачка пояснила, чи готова продати квартиру в центрі Києва через небезпечну ситуацію в столиці.

За словами Полякової, зараз вона не може ухвалити таке рішення через молодшу доньку Алісу. 15-річна дівчина категорично не хоче залишати Україну, тому артистка не планує їхати без неї.

"Я не можу, бо в мене дитина є, 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон. Ні в яку, і нікуди з хати", - пояснила співачка.

Полякова наголосила, що для неї важливо бути поруч із донькою та підтримувати її в підлітковому віці. Саме позиція Аліси наразі впливає на рішення артистки щодо можливого переїзду.

Що ще відомо про останні події в житті артистки

У серпні Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею потрапила в ДТП у Молдові. Унаслідок аварії 21-річна дівчина отримала переломи носа та очниці, а також синці.

Пізніше співачка розповіла, що лікарі пропонували допомогти з реконструкцією носа доньки.

Ще один небезпечний випадок стався у вересні, коли артистка їхала з молодшою донькою Алісою потягом до Польщі.

Під час поїздки пасажирів кілька разів евакуювали через загрозу російського безпілотника. Під час третьої евакуації Shahed влучив у потяг. За словами Полякової, вони з донькою та іншими пасажирами встигли відійти на безпечну відстань.

Враховуючи усі ці неприємні події, які трапилися з артисткою останнім часом, й з'явилися закиди про можливе зурочення та карму.