Пародистка Инна Приходько высказалась об Олеге Виннике: "Никто его здесь уже не ждет"

"Глубоко разочарована"

Приходько призналась, что выезд Винника после начала войны ее удивил. По мнению актрисы, певец мог оставаться в Украине, помогать армии, организовывать сборы и выступать в поддержку военных.

"Что касается Олега Винника, для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала - глупо с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не забрал бы его насильственно воевать. Давайте честно: кто из наших звезд шоу-бизнеса пошел служить принудительно? Люди следовали зову", - отметила она.

Актриса считает, что такая деятельность могла бы помочь артисту сохранить популярность в Украине.

"Думаю, если бы Олег остался здесь, помогал, открывал сборы, ездил с концертами в поддержку ВСУ - боже он бы не просто снова взлетел. Он был бы номер один. Суперномер один!", - заявила Приходько.

В то же время, больше всего ее возмущает не только сам отъезд певца, но и продолжалось отсутствие публичной коммуникации.

"Ну хорошо, ты уехал, но хотя бы не молчи. А он просто исчез на столько лет, а потом начал откуда-то вылезать и нести ерунды, которые вызывают еще большее непонимание. Я глубоко разочарована в этом человеке", - сказала актриса.

Приходько вспомнила знакомство с певцом

Для пародистки эта история имеет и личное измерение: она рассказала, что Винник - ее земляк. По словам Инны, он родом из Жашковского района, а учился в Каневе.

"Когда мы снимались вместе, встретила его на площадке словами: "Привет, земляк!" - вспомнила она.

Комментируя возможное возвращение артиста украинской публике, Приходько выразила сомнение, что его встретят так же, как до полномасштабной войны.

"Он же должен понимать, что никто его здесь уже не ждет с распростертыми объятиями", - резюмировала она.

Что известно о выезде из Украины и позиции Винника насчет войны

В начале полномасштабного вторжения Олег Винник оказался в Германии и надолго почти исчез из украинского информационного пространства. За неимением публичных объяснений вокруг его отъезда возникло немало вопросов.

В июне 2023 года певец заявил, что помогает украинским военным и занимается сбором средств, объясняя, что имеет собственный "фронт". Он также отрицал обвинения в предательстве и отмечал, что не отказывался от Украины.

Позже, в августе 2024 года, Винник снова дал интервью и рассказал о своей благотворительной деятельности. А в декабре 2025-го подробнее объяснил обстоятельства выезда, жизни в Германии и свою позицию насчет русскоязычных песен. Певец утверждал, что остается гражданином Украины, а обвинения в свой адрес считает несправедливыми.