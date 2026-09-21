Россияне Синяк и Grey Wiese спели "Одну калину" и возмутили автора песни: что сказал Квинта

Что заявил Руслан Квинта

Квинта подчеркнул, что личного разрешения на исполнение композиции не давал.

По его словам, проблема заключается не только в самом факте исполнения песни, но и в контексте, в котором она прозвучала.

"Я не давал согласия на исполнение этими лицами", - заявил Квинта.

Композитор также отметил, что считает исполнение искажающим замысел произведения и может наносить ущерб его чести, достоинству и творческой репутации.

Что говорят в сети

Публичная реакция на заявление Квинты оказалась неоднозначной.

Часть пользователей поддержала композитора и подчеркнула, что автор имеет право защищать собственное произведение.

"Права не должны нарушаться! Законы должны действовать!" - написал один из пользователей.

Другие, напротив, обратили внимание именно на немецкое законодательство и систему GEMA. Один из комментаторов заявил, что для исполнения песни на концерте в Германии артисту не обязательно лично получать разрешение автора, если использование происходит в рамках соответствующей лицензии.

В комментариях также упоминалось, что Григорьев-Аполлонов якобы имеет немецкое гражданство и проживает во Франции.

"Для исполнения этой песни не нужно брать у вас личного разрешения. В Германии организаторы концертов берут обязательную лицензию GEMA на исполнение или прослушивание на мероприятии. А уж GEMA платит вам. Вы не там измену ищете, господин Квинта. Тем более Сергей имеет немецкое гражданство, проживает во Франции, платит налоги в стране ЕС, из бюджета которой финансируется Украина", - написал пользовтаель под ником "the.our.zon".

В то же время часть пользователей поддержала Квинту и считает, что вопрос нельзя сводить только к выплате авторских отчислений.

Другие комментаторы отнеслись к ситуации с юмором, оставив реплики типа "0 дней, чтобы россияне ничего не воровали".

Что известно о песне "Одна калина"

"Одна калина" - одна из известных песен в репертуаре Софии Ротару, которая в свое время стала популярной среди украинской аудитории. Автором музыки композиции является Руслан Квинта.

Композиция имеет выразительный украинский колорит, а образ калины в ней восходит к одному из самых известных символов украинской культуры.

Кто такой Grey Wiese

Сергей Григорьев-Аполлонов, выступающий под псевдонимом Grey Wiese, - певец и медийная личность российского происхождения.

Он родственник Андрея Григорьева-Апполонова, участника поп-группы "Иванушки International".

Начал музыкальную карьеру с каверов на песни известных международных артистов, а в 2017 году выпустил первую авторскую композицию "Who Are You". Впоследствии артист выпустил альбом #Beyourself и несколько синглов.

В 2025 году Grey Wiese также выпустил лицензируемую цифровую запись своей интерпретации песни Je reviens te chercher Жильбера Беко. По приведенным данным, релиз состоялся после получения лицензии от Universal Music France.

Также его часто можно увидеть с Игорем Синяком - бьюти-блогером и ютубером, который родом из Краматорска, но имеет российское гражданство.

Сейчас Синяк также проживает во Франции и демонстрирует в своих соцсетях лакшеру-жизнь.