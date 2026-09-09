Помидоры по 10 гривен: фермер придумал, как спасти урожай, и удивил украинцев

"Очень жаль"

Мужчина предложил желающим самостоятельно приехать на поле и собрать помидоры. Речь идет о "сливке" и круглых томатах, которые можно использовать для сока, закваски и других домашних заготовок.

Цена при этом составляет всего 10 гривен за килограмм. Эта цифра и стала одной из главных причин споров в комментариях.

"САМОСБОР. Сливка, круглый томат для сока, закваски. 10 грн/кг", - подписал свое видео он.

Часть пользователей возмутилась тем, что труд фермера оценивается так дешево. Люди отмечали, что за выращивание урожая приходится платить собственными средствами, тратить много времени и работать в течение всего сезона.

"Почему так дешево ценится труд крестьянина? Очень жаль!" – пишет одна из участниц обсуждения.

Другой комментатор предложил тем, кто считает помидоры дорогими, самостоятельно попытаться их вырастить.

"Хорошие помидоры, кто пишет что дорого, пусть вырастит, вложить свои средства, поработать несколько месяцев, а потом расскажет дорого или нет", - отмечает он.

Досталось и тем, кто даже цену в 10 гривен за килограмм считает слишком большим. Один из пользователей сравнил стоимость томатов с ценой пачки сигарет.

"Интересные у нас люди: пачка сигарет за 150 грн - это нормально, а помидоры по цене стакана чая - дорого", - возмущается комментатор.

Еще одна участница дискуссии отметила, что на ее местном рынке помидоры можно найти даже дешевле - правда, уже собраны.

"Это есть 10 грн за килограмм? У нас на базаре 8 грн, уже собраны, хоть пруд пруди", - пишет она.

"Куда ехать?" - были и те, кто откровенно заинтересовался.

Несмотря на волну критики, под видео было немало пользователей, которых предложение действительно заинтересовало. Люди начали активно спрашивать, где расположено поле и как туда добраться.

"Какая область, где это?" - спрашивали они.

Другие спрашивали адрес и прямо писали, что готовы приехать за помидорами самостоятельно.

На вопрос о месте фермер ответил коротко: "Миргород".

Интересно, но такое положительное, на первый взгляд, предложение фермера разделило пользователей на два лагеря. Одни увидели в нем возможность недорого приобрести много домашних помидоров, другие считают, что такая цена не соответствует затратам и труду, которые фермер вложил в урожай.

А что думаете на этот счет вы?