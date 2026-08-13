"Сначала зубы, потом губы": женщины за 30 дали советы 20-летним, которые хотели бы услышать сами

Советы про мужчин

Следует ли видеть в партнере "потенциал", ставить его потребности выше собственных и пытаться убедить себя, что человек когда-нибудь изменится Участницы обсуждения советуют не тратить на это годы:

"Если увидишь в мужчине потенциал и тебе захочется его куда-то развивать или тащить - вкладывайся в себя. Это твоя проекция собственных нереализованных амбиций".

"Не ищи мужа. Их будет много. Ищи друзей. И прилагай со своей стороны усилия, чтобы дружба была крепкой. Друзья будут с тобой часто дольше любых мужчин".

А еще женщины советуют повнимательнее слушать то, что мужчина говорит о себе в самом начале.

"Если мужчина тебе говорит при встрече: "Я плохой, сломанный пират и не верю в любовь", то кивни головой, поверь ему и потеряй его в толпе", - советует комментатор.

И еще один совет - не отодвигать собственные потребности на второй план даже в мелочах.

"Никогда не ставь мужчину на первое место, а себя на второе. Все начинается с мелкого - съем пригорелый блин, а ему дам идеальный. А потом ты уже готова менять работу, город и всю свою привычную жизнь. И тебе скажут: я тебя не просил это делать", - отметила еще одна женщина.

Советы о деньгах

Большая часть комментариев касалась финансовой независимости. Женщины советуют как можно раньше вкладываться в собственные навыки, профессию и возможность себя обеспечивать.

"Тебе нужно много своих денег, даже если мужчина обеспечивает. Развивай свое дело, выращивай навыки, пробуй разные профессии. У мужчины есть деньги? Бери их не на сумочки, а на делегирование быта. А сама зарабатывай. Столько энергии потом уже не будет", - отметила участница обсуждения.

Не менее важно правило касается работы и собственной финансовой подушки.

"Гонорар и условия труда обсуждай четко до начала работы. Всегда имей деньги, о которых никто не знает - чем больше, тем лучше", - отметила юзерша.

Нашся и максимально практический совет о ссудах.

"В долг - никогда. Только сумму, которую не пожалеешь. Но лучше не давать вообще. И никогда не ремонтируй его машину телефон или голову", - говорилось в комментарии.

Советы по здоровью

На этом участники обсуждения советуют не экономить и не откладывать его "на потом". Причем речь идет не только о физическом состоянии:

"Женщины, первое и самое главное - это ваше психологическое и физическое здоровье. И сюда же деньги. Деньги - это ваша безопасность независимость свобода".

"Следи за своим здоровьем. Лечи зуб, как только что он заболит, всегда. Делай профилактические осмотры у гинеколога и УЗИ груди раз в год. Даже если ничего не беспокоит".

"Сначала зубы, потом губы. Лучше сейчас к психологу, чем потом к психиатру".

Советы об окружении и чужих мнениях

Еще одна тема, которая повторялась в ответах, это привычка строить жизнь, учитывая мнение родственников и других людей.

"После 18 переставай слушать маму, тетю, соседку, бабу Галю и маму парня. Да, у них есть опыт. Но ты живешь сейчас и имеешь собственную жизнь, мысли, мечты и желания", - отметила участница обсуждения.

Семейные связи, по мнению женщин, также не означают, что нужно терпеть какое-либо отношение к себе.

"Кровное родство не обязывает тебя терпеть плохих людей рядом. Абсолютно нормально минимизировать контакты с токсичными - даже если это ближайшие родственники. Сначала ты, а потом все остальные", - говорится в одном из комментариев.

Советы о решениях, которые нельзя делать "потому что так нужно"

Образование, брак, дети и отношения - среди тех вещей, в которых женщины больше советуют не ориентироваться на чужой сценарий жизни.

"Не делай, потому что так нужно - особенно с важными вещами: образование, брак, рождения детей. Делай, как нужно и хочется тебе", - подчеркнула комментатор.

И еще один совет касается мнения, что отношения сами по себе являются показателем того, насколько "правильно" складывается жизнь.

"Ты цельная и полноценная без мужчины. Отсутствие отношений - это не показатель твоего успеха. Лучше иди к психологу, чем замуж", - отметила еще одна женщина.