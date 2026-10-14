Цукренко не поддержал отмену выступлений Феликса Редьки, но подверг критике его поведение (видео)

Что Цукренко думает об отмене выступлений Феликса Редьки

Во время разговора Цукренко затронул тему украинских артистов, которые сталкиваются с критикой и попытками отменить их выступления. Среди них Цукренко упомянул Феликса Редьку.

Журналист подчеркнул, что не поддерживает отмену выступлений только на основании жалобы или несогласия с позицией артиста. По его мнению, для этого должны быть значительно более веские причины.

Но он отметил, что имеет вопрос до того, как Редька реагирует на критику и отстаивает свою позицию.

За что Цукренко раскритиковал Редьку

Цукренко обратил внимание, что они с Редькой оба родом из Сум, поэтому он понимает контекст, о котором говорит комик. Однако позицию Редьки журналист назвал конфликтной.

По его мнению, юморист слишком долго остается в позиции "обиженного" и выбирает защиту из-за нападения.

"Он занимает конфликтную позицию. Я сумчанин так же, как и он, или, как сейчас говорят, сум'янин. Я понимаю, о чем он говорит, но застревание в этой позиции обиженного "не трогайте меня" - непродуктивно", - пояснил Цукренко.

Он добавил, что Редьке, по его мнению, следует отойти от такого способа коммуникации.

Цукренко также предположил, что критика в адрес Редьки связана не с пользующимся суржиком, а именно с его манерой высказываться.

Что Цукренко сказал о высказывании Редьки по поводу галичан

Отдельно журналист прокомментировал высказывание Феликса о галичанах. По мнению Цукренко, переносить претензии на жителей определенного региона неправильно.

Он объяснил это на собственном примере: если ему что-то не нравиться в высказываниях Редьки, дело будет в самом комике и его позиции, а не в том, что он родом из Сум.

"Когда я буду что-то говорить негативное о Феликсе Редьке, я буду говорить это потому, что мне что-то не нравится в Феликсе Редьке, а не потому, что он сумчанин. Очевидно", - объяснил Цукренко.

Именно поэтому он не согласен с претензиями комика к галичанам.

"Мне кажется, что он очень неправильно делает, когда он набрасывает свои претензии на галичан. Это конфронтационная позиция, очень глупа", - заявил журналист.

В то же время, несмотря на несогласие с отдельными высказываниями Редьки, Цукренко не считает это достаточным основанием для отмены его выступлений.

Что сам Феликс Редька говорит об отмене концертов

Сам Феликс Редька записал отдельное видео на YouTube , в котором подробно прокомментировал ситуацию. По словам комика, в течение одной недели было отменено пять его концертов. В то же время он подчеркнул, что официальных документов, где бы причиной называли его политическую или гражданскую позицию, команда не получала.

Редька утверждает, что проблемы возникли в частности с площадками во Львове, Хмельницком и Днепре. Во Львове, по его версии, концерт в коммунальном заведении отменили после открытого обращения с критикой в его адрес, в то время как в Хмельницком организаторам сообщили о проблемах с аппаратурой. Относительно Днепра комик заявил, что отмена произошла после "загадочного звонка из мэрии".

"Я считаю, что люди должны голосовать билетом и тем, что они приходят или не приходят к тебе", - сказал Редька.

При этом комик заверил, что не намерен отказываться от запланированного тура. Команда будет искать другие площадки, а при необходимости проводить выступления в формате квартирников или на секретных локациях.