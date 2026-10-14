Цукренко не підтримав скасування виступів Фелікса Редьки, але розкритикував його поведінку (відео)

Що Цукренко думає про скасування виступів Фелікса Редьки

Під час розмови Цукренко торкнувся теми про українських артистів, які стикаються з критикою та спробами скасувати їхні виступи. Серед них Цукренко згадав Фелікса Редьку.

Журналіст наголосив, що не підтримує скасування виступів лише на підставі чиєїсь скарги або незгоди з позицією артиста. На його думку, для цього мають бути значно вагоміші причини.

Але він зауважив, що має питання до того, як сам Редька реагує на критику та відстоює свою позицію.

За що Цукренко розкритикував Редьку

Цукренко звернув увагу, що вони з Редькою обоє родом із Сум, тому він розуміє контекст, про який говорить комік. Однак позицію Редьки журналіст назвав конфліктною.

На його думку, гуморист надто довго залишається в позиції "ображеного" та обирає захист через напад.

"Він займає конфліктну позицію. Я сумчанин так само, як і він, або, як зараз кажуть, сум'янин. Я розумію, про що він говорить, але застрягання в оцій позиції ображеного "не чіпайте мене" - є непродуктивним", - пояснив Цукренко.

Він додав, що Редьці, на його думку, варто відійти від такого способу комунікації.

Цукренко також припустив, що критика на адресу Редьки пов'язана не із суржиком, яким той послуговується, а саме з його манерою висловлюватися.

Що Цукренко сказав про висловлювання Редьки щодо галичан

Окремо журналіст прокоментував висловлювання Фелікса про галичан. На думку Цукренка, переносити претензії на мешканців певного регіону неправильно.

Він пояснив це на власному прикладі: якщо йому щось не подобатиметься у висловлюваннях Редьки, то справа буде в самому коміку та його позиції, а не в тому, що він родом із Сум.

"Коли я щось казатиму негативне про Фелікса Редьку, я казатиму це тому, що мені щось не подобається у Феліксі Редьці, а не тому, що він сумчанин. Очевидно", - пояснив Цукренко.

Саме тому він не погоджується з претензіями коміка до галичан.

"Мені здається, що він дуже неправильно робить, коли він накидує свої претензії на галичан. Це конфронтаційна позиція, дуже нерозумна", - заявив журналіст.

Водночас, попри незгоду з окремими висловлюваннями Редьки, Цукренко не вважає це достатньою підставою для скасування його виступів.

Що сам Фелікс Редька каже про скасування концертів

Сам Фелікс Редька записав окреме відео на YouTube , у якому детально прокоментував ситуацію. За словами коміка, протягом одного тижня було скасовано п'ять його концертів. Водночас він наголосив, що офіційних документів, де причиною називали б його політичну чи громадянську позицію, команда не отримувала.

Редька стверджує, що проблеми виникли, зокрема, з майданчиками у Львові, Хмельницькому та Дніпрі. У Львові, за його версією, концерт у комунальному закладі скасували після відкритого звернення з критикою на його адресу, тоді як у Хмельницькому організаторам повідомили про проблеми з апаратурою. Щодо Дніпра комік заявив, що скасування відбулося після "загадкового дзвінка з мерії".

"Я вважаю, що люди мають голосувати квитком і тим, що вони приходять або не приходять до тебе", - сказав Редька.

При цьому комік запевнив, що не збирається відмовлятися від запланованого туру. Команда шукатиме інші майданчики, а за необхідності проводитиме виступи у форматі квартирників або на секретних локаціях.