Украинка купила на OLX собачку, а она оказалась двойником звезды Голливуда: забавные фото
Украинка приобрела на OLX щенка брюссельского гриффона и назвала его Чарли. Но когда собачка подросла, хозяйка заметила невероятное сходство с легендой Голливуда Джеком Николсоном.
Фото покорили сеть и собрали более 8 тысяч "лайков". Styler рассказывает эту забавную историю и раскрывает интересное совпадение об этой породе.
Ожидание и реальность
Хозяйка Чарли поделилась фото с подписью: "Ожидание-реальность, щенок с OLX. У меня вырос Джек Николсон".
На коллажах можно увидеть молодого Николсона и маленького Чарли. Мрачный взгляд и нахмуренные брови - они действительно похожи! А от фото, где Николсон и Чарли позируют в смокингах, тяжело сдержать улыбку.
Пользователи мгновенно отреагировали на сообщение. На нем уже более 8 тысяч "лайков" и сотни комментариев. Люди пишут:
- "Это лучшее, что я видела сегодня"
- "Чарли явно знает о своем сходстве и гордится"
- "Теперь хочу такого же".
Интересное совпадение: эта порода уже снималась с Николсоном
Брюссельский гриффон - редкая и характерная порода. Но самое интересное, что именно эти песики снимались вместе с Джеком Николсоном в культовом фильме "Лучше не бывает" 1997 года. Пса по имени Верделл в картине сыграли шесть разных брюссельских грифонов.
После выхода фильма спрос на породу взлетел в разы, люди по всему миру хотели себе такой же пушистого и характерного песика как в кино.
Похоже, Чарли унаследовал не только облик Николсона, но и связь с его фильмографией.