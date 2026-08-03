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Люди 03 августа 2026, 18:04

Украинка купила на OLX собачку, а она оказалась двойником звезды Голливуда: забавные фото

Чарли вырос и теперь дома живет вылитый Джек Николсон!
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Джек Николсон и собачка украинки (коллаж: Styler)
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Украинка приобрела на OLX щенка брюссельского гриффона и назвала его Чарли. Но когда собачка подросла, хозяйка заметила невероятное сходство с легендой Голливуда Джеком Николсоном.

Фото покорили сеть и собрали более 8 тысяч "лайков". Styler рассказывает эту забавную историю и раскрывает интересное совпадение об этой породе.

Ожидание и реальность

Хозяйка Чарли поделилась фото с подписью: "Ожидание-реальность, щенок с OLX. У меня вырос Джек Николсон".

На коллажах можно увидеть молодого Николсона и маленького Чарли. Мрачный взгляд и нахмуренные брови - они действительно похожи! А от фото, где Николсон и Чарли позируют в смокингах, тяжело сдержать улыбку.

Пользователи мгновенно отреагировали на сообщение. На нем уже более 8 тысяч "лайков" и сотни комментариев. Люди пишут:

  • "Это лучшее, что я видела сегодня"
  • "Чарли явно знает о своем сходстве и гордится"
  • "Теперь хочу такого же".

Интересное совпадение: эта порода уже снималась с Николсоном

Брюссельский гриффон - редкая и характерная порода. Но самое интересное, что именно эти песики снимались вместе с Джеком Николсоном в культовом фильме "Лучше не бывает" 1997 года. Пса по имени Верделл в картине сыграли шесть разных брюссельских грифонов.

После выхода фильма спрос на породу взлетел в разы, люди по всему миру хотели себе такой же пушистого и характерного песика как в кино.

Похоже, Чарли унаследовал не только облик Николсона, но и связь с его фильмографией.

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