Українка купила на OLX песика, а він виявився двійником зірки Голлівуда: кумедні фото
Українка придбала на OLX цуценя брюссельського гриффона і назвала його Чарлі. Але коли песик підріс, господиня помітила неймовірну схожість з легендою Голлівуду Джеком Ніколсоном.
Фото підкорили мережу і зібрали понад 8 тисяч вподобань. Styler розповідає цю кумедну історію і розкриває цікавий збіг про цю породу.
Очікування і реальність
Господиня Чарлі поділилась фото з підписом: “Очікування-реальність, цуценя з OLX. В мене виріс Джек Ніколсон”.
На колажах можна побачити молого Ніколсона і маленького Чарлі. Похмурий погляд і насуплені брови - вони дійсно схожі! А від фото, де Ніколсон й Чарлі позують у смокінгах, важко втримати посмішку.
Користувачі миттєво відреагували на допис. На ньому вже понад 8 тисяч "лайків" і сотні коментарів. Люди пишуть:
- "Це найкраще, що я бачила сьогодні"
- "Чарлі явно знає про свою схожість і пишається"
- "Тепер хочу такого самого".
Цікавий збіг: ця порода вже знімалась з Ніколсоном
Брюссельський гриффон - рідкісна і характерна порода. Але найцікавіше те, що саме ці песики знімалися разом з Джеком Ніколсоном у культовому фільмі "Краще не буває" 1997 року. Пса на ім'я Верделл у картині зіграли шість різних брюссельських гриффонів.
Після виходу фільму попит на породу злетів у рази, люди по всьому світу хотіли собі такого ж пухнастого і характерного песика як у кіно.
Схоже, Чарлі успадкував не лише зовнішність Ніколсона, але й зв'язок з його фільмографією.