RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Алан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою Лолітою

Алан Бадоєв показав рідкісні фото дочки Лоліти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український режисер Алан Бадоєв вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зміг зустрітися зі своєю 17-річною дочкою Лолітою.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці в Instagram і розповів про свої почуття до доньки.

В якому саме місті й країні Бадоєв зміг побачитися з дочкою, режисер не уточнив. Відомо лише, що мама Лоліти, колишня дружина Бадоєва, живе в Італії.

"Є така любов, яка більше походу на магію. Перша зустріч з донечкою", - так режисер підписав знімки.

На фотографіях видно, що він з дочкою прогулявся по місту, випив кави та зробив кілька знімків в приміщенні - квартирі або готельному номері.

Фото: instagram.com/alanbadoev

Раніше режисер публікував тільки дитячі фотографії Лоліти. Про дівчину на цей момент відомо мало.

Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв народився в Беслані, але виріс у Горлівці Донецької області. Закінчив Київський інститут кіно і телебачення.

Був одружений на Жанні Бадоєвій, телеведучій і актрисі. Вони прожили разом 9 років і розлучилися у 2012 році, коли Лоліта була зовсім маленька.

Жанна Бадоєва також виросла в Україні, хоча народилася в Латвії. Закінчила режисерський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення. Довгий час працювала на українському телебаченні, а потім на російських телеканалах.

Фото: instagram.com/alanbadoev

У 2014 році вийшла заміж за бізнесмена і переїхала жити до Італії разом з дітьми - сином від першого шлюбу і Лолітою Бадоєвою.

Алан Бадоєв з перших днів війни відмовився від усіх спільних проєктів з Росією. Його колишня дружина зберігає мовчання.

До речі, раніше ми писали про те, що Алан Бадоєв чітко висловився про своє ставлення до Росії.

А ще розповідали про те, що Бадоєв покаявся за те, що стирав кордони з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Алан Бадоєв