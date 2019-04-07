Девіс краще Ломаченко: відомий боксер проїхався по українцю

Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) висловився про Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) і порівняв його з Джервонтою Девісом (21-0, 20 КО). На його думку, Ломаченко гірше боксує ніж Девіс. Про це він заявив в одному з недавніх інтерв'ю.

На питання про те, хто є кращим боксером – Ломаченко або Девіс, – Теофимо Лопес відповів, що його вибір буде залежати від критеріїв порівняння. В цілому він вважає, що Девіс краще, ніж український чемпіон Василь Ломаченко.

"Це складно, тому що ти не знаєш, що відбувається в їхніх головах. Девіс сильний, але це проявляється, коли він домінує. Ломаченко завдає безліч несильних ударів, але по трохи ламає тебе. Через недавню травму Ломаченко назву Девіса", - висловився Теофимо Лопес про Василя Ломаченка.

Лопес також розповів, який боксер став для нього кумиром і мотивацією.

"Мейвезер. Флойд проклав шлях для нас всіх. Я вважаю, що кожні 20-25 років з'являється боксер, який шокує весь світ", - зазначив він.

Також боксер самовпевнено заявив, що він наступний боксер, який зможе шокувати весь світ.

"Відчуваю, що я наступний такий. Я нічого не віднімаю у Мэйвезера. Він проклав шлях для мене. Майк Тайсон проклав шлях для мене своїм ставленням. Це те, що відчуваю я, безжалісність", – сказав Лопес.

Варто відзначити, що раніше Джервонта Девіс у своєму Twitter відповів на запитання: "Чи є українець Василь Ломаченко длч нього найстрашнішим нічним кошмаром?". Він написав: "Ні. Безумовно ні. Я зламаю Ломаченко. Знаєте, який у мене найбільший страх? Це коли твій найкращий друг зраджує тебе за маленькі гроші".

Нагадаємо, що раніше з'явилося офіційне промо бою Ломаченко - Кролла.

Також ми писали, що Ломаченко склав топ-5 боксерів сучасності і назвав свого кумира.