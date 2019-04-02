Ломаченко склав топ-5 боксерів сучасності та назвав свого кумира (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Олександр Усик у власному списку Ломаченка - на другому місці

Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) назвав п'ятірку найкращих боксерів на сьогоднішній момент, куди включив і свого друга, абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика. Також він розповів журналістам, що в дитинстві його кумиром був американський боксер важкоатлет Майк Тайсон. Відео опубліковане на YouTube-каналі EsNews.

Зазначимо, що себе у топ-5 українець не назвав.

Лома на відкритому тренуванні для преси в рамках підготовки до бою проти Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) із іронією заявив, що для нього самого є "спеціальний список".

Фото: Василь Ломаченко (скріншот з відео)

На думку чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO, у списку п'яти найкращих боксерів світу на першому місці Теренс Кроуфорд.

Олександр Усик - на другому, Сауль "Канело" Альварес - на третьому. Еррол Спенс-молодший - на четвертому.

Замикає топ Майкі Гарсія.

Відповідаючи на питання про свій найлегший бій, Ломаченко назвав свій перший поєдинок на професійному боксерському ринзі, на якому він зустрівся із Хосе Раміресом.

Відео: YouTube / EsNews

Нагадаємо, що наступний бій Ломаченка відбудеться 12 квітня. Українець в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center зустрінеться з британцем Ентоні Кроллом.

Спочатку українець повинен був зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО).

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 31 березня чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик захистив свій пояс у бою проти Дуду Нгумбу. Бій відбувся у Філадельфії (США).

На вибори президента України Петро Порошенко після того, як проголосував, переплутав боксера-переможця і привітав з перемогою боксера Олександра Усика замість Олександра Гвоздика.

Також ми писали про те, що нещодавно боксерський поєдинок між британськими супертяжами Кешом Алі та Девідом Прайсом у Ліверпулі ознаменувався курйозним випадком - спортсмен вкусив свого супротивника за груди.