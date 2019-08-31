Це ще не любов: фанати Ані Лорак зробили артистці зауваження

Ані Лорак опублікувала в соціальній мережі фото, під яким повідомила про вихід нового альбому найближчим часом. Відповідну публікацію артистка розмістила в Instagram.

"Як настрій? Про що думаєте? Скоро новий альбом!" - заявила Ані Лорак. На знімку співачка позує в одязі в клітинку. Наряд доповнюють окуляри. А ззаду можна помітити великий букет білих троянд.

Ані Лорак заявила про новий альбом (фото: instagram.com/anilorak)

Більшість підписників відреагувало на новину і фото позитивно. Проте українцям стало прикро, що Лорак забула про Україну. Також користувачі відзначили, що співачка стала краще виглядати. Пов'язують це із закоханістю:

Окуляри просто супер. Марка?

У новому альбомі буде пісня українською мовою?

Коли будуть виступи в Україні?

Кароліна, ваш стиліст псує ваш зовнішній вигляд.

Що за колір волосся?

Закоханість прикрашає людину, але це ще не любов.

Ані Лорак заявила про новий альбом (фото: instagram.com/anilorak)

Як ми писали, популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.