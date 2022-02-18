Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: "ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!"

"Як ніби тільки вчора, ти своїм гучним криком сповістив світ про свою появу! А сьогодні - ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі! Наша любов, наша гордість!! Спасибі тобі, моя Катя Осадча, за нашого Івасика! Рости, син, здоровим і щасливим, під мирним небом", - залишив зворушливе привітання Юрій.

Юрій показав щасливі фото з сином Іваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя також показала повне ніжності фото з синочком – на знімках зображені найбільш зворушливі моменти з життя хлопчика. На одному з кадрів його мама кружляє малюка в просторій і світлій дитячій. На ній - струмуюче рожеве плаття в підлогу.

"П'ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли, якими ми будемо батьками для нього. Івасічек, зДнем народження, наш син, наша гордість", - звернулася телеведуча до хлопчика.

Катя поділилася зворушливими фото з сімейного альбому (фото: instagram.com/kosadcha)

До привітання приєдналися зіркові друзі пари: Настя Каменських, Леся Нікітюк, Джамала, Ольга Цибульська, Світлана Тарабарова та інші.