Коломойський вирішив змінити імідж: з'явилися фото

Олігарх Ігор Коломойський відвідав баскетбольний матч, на якому команди "Дніпро" та "Хімік" розігрували Суперкубок України, і підтримав свого сина Григорія на паркеті у Дніпрі в його першій офіційній грі за цю команду. Підприємець-мільярдер прийшов у зал у звичному для себе "дрес-коді" - светр під картатим піджаком - але вирішив розлучитися зі своєю "фірмовою" щетиною-бородою.

На сторінці БК "Дніпро" в Facebook після завоювання трофея сезону 2019/2020 опублікували фотозвіт.

На кадрах видно, що Коломойський-старший після гри обіймає сина, який демонструє медаль-відзнаку "ФБУ Володар Суперкубка України 2019".

Ігор Коломойський із сином Григорієм після баскетбольного матчу "Дніпро" - "Хімік" ( Фото: facebook.com/bc.dnipro)

Крім того, впливовий бізнесмен також фотографувався з дівчатами з хокейної команди "Дніпровські білки" й іншими глядачами.

Ігор Коломойський прийшов вболівати за сина Григорія на баскетбольному матчі "Дніпро" - "Хімік" ( Фото: facebook.com/bc.dnipro)

На матчі Коломойський-молодший на паркеті провів трохи менше 4 хвилин, і за цей час особливими результативними діями не відзначився.

Григорій до того, як одягнути кольори українського "Дніпра", під час навчання в Клівлендському університеті (спеціальність спортивний менеджмент) був захисником у місцевій баскетбольній команді "Клівленд Стейт Вікингс", а також грав за ізраїльський "Маккабі".

Григорій Коломойський на мате БК "Дніпро" - БК "Хімік" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

До речі, перед матчем 21 вересня "Дніпро" - "Хімік" (82:85) Ігор Коломойски також їздив вболівати за сина у причерноморське місто Південне де проходила перша гра за Суперкубок (78:63). Тоді бізнесмен ще носив свою "фірмову" бороду.

Ігор Коломойський їздив підтримати сина Григорія на матч у Южному (Фото: 24tv.ua)

Можна припустити, що Ігор Валерійович також прийде підтримати сина на старті Суперліги, що заплановано на 27 вересня - до цієї гри тепер готуються баскетболісти "Дніпра" після завоювання Суперкубка.

Григорій Коломойський на матчі БК "Дніпро" - БК "Хімік" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Відео: YouTube / Федерація баскетболу України