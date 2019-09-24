Коломойский решил сменить имидж: появились фото

Олигарх Игорь Коломойский посетил баскетбольный матч, на котором команды "Днепр" и "Химик" разыгрывали Суперкубок Украины, и поддержал своего сына Григория на паркете в Днепре в его первой официальной игре за эту команду. Предприниматель-миллиардер пришел в зал в привычном для себя "дресс-коде" - свитер под клетчатым пиджаком - но решил расстаться со своей "фирменной" щетиной-бородой.

На странице БК "Днепр" в Facebook после завоевания трофея сезона 2019/2020 опубликовали фотоотчет.

На кадрах видно, что Коломойский-старший после игры обнимает сына, который демонстрирует медаль-награду "ФБУ Обладатель Суперкубка Украины 2019".

Игорь Коломойский с сыном Григорием после баскетбольного матча "Днепр" - "Химик" ( Фото: facebook.com/bc.dnipro)

Кроме того, влиятельный бизнесмен также фотографировался с девушками из хоккейной команды "Днепровские белки" и другими зрителями.

Игорь Коломойский пришел болеть за сына Григория на баскетбольном матче "Днепр" - "Химик" ( Фото: facebook.com/bc.dnipro)

На матче Коломойский-младший на паркете провел чуть меньше 4 минут, и за это время особыми результативными действиями не отметился.

Григорий до того, как одеть цвета украинского "Днепра", во время учебы в Кливлендском университете (специальность спортивный менеджмент) был защитником в местной баскетбольной команде "Кливленд Стэйт Викингс", а также играл за израильский "Маккаби".

Григорий Коломойский на мате БК "Днепр" - БК "Химик" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

К слову, перед матчем 21 сентября "Днепр" - "Химик" (82:85) Игорь Коломойски также ездил болеть за сына в причерноморский город Южный где проходила первая игра за Суперкубок (78:63). Тогда бизнесмен еще носил свою "фирменную" бороду.

Игорь Коломойский ездил поддержать сына Григория на матч в Южном (Фото: 24tv.ua)

Можно предположить, что Игорь Валерьевич также придет поддержать сына на старте Суперлиги, который запланирован на 27 сентября - к этой игре теперь готовятся баскетболисты "Днепра" после завоевания Суперкубка.

Григорий Коломойский на матче БК "Днепр" - БК "Химик" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Видео: YouTube / Федерация баскетбола Украины