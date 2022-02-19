Лодигін відреагував на скандальне звільнення після Нацвідбору: "хочу жити в країні, де помилку можна допустити"
Генпродюсера Суспільного мовника та члена правління "Суспільне" Ярослава Лодигіна звільнили після низки скандалів на Нацвідборі на Євробачення 2022 звільнили. Розірвання співпраці відбулося за згодою сторін.
Сам Лодигін прокоментував в Facebook делікатну ситуацію навколо свого імені. Варто зазначити, що він разом з Тіною Кароль і Джамалою входив до складу журі та оцінював виступи фіналістів.
Екс-генпродюсер Суспільного мовника опублікував на особистій сторінці в соцмережі текст промови, яку виголосив під час позачергового засідання Наглядової ради "Суспільного", присвяченого обговоренню скандалу на Нацвідборі.
Так, Нацвідбір Лодигін назвав масштабним і якісним святом молодої української культури, яке пройшло не ідеально.
"Збіг технічних і людських помилок призвів до плутанини при оголошенні результатів. А брак суспільної довіри перетворив реакцію певної частини публіки в кампанію з дискредитації суспільного, деяких артистів, міжнародних аудиторів і мене особисто", - зазначив він.
Лодигін порівняв плутанину під час оголошення результатів голосування зі схожою ситуацією, яка пару тижнів тому сталася під час шведського Нацвідбору на "Євробачення", а також під час оголошення переможців "Оскара 2018".
Реакція шведів і американців відрізнялася від відгуку українського суспільства. Лодигін назвав причини такої поведінки нашого глядача.
"Тому що це сталося посеред небувалого загострення на війні, коли наші нерви напружені, а російські інформаційні війська ведуть численні атаки для того, щоб поселити розбрат між нами. І музичний конкурс, який повинен об'єднувати українців, в черговий раз нас роз'єднав", - вважає він.
Лодигін про скандал навколо підробленої довідки Паш
Екс-голова оргкомітету Нацвідбору вважає обґрунтованими "обмеження щодо взаємин і виступів у Росії" для всіх конкурсантів, адже учасники "представляють на міжнародній арені Україну, яка перебуває у стані війни".
"Музика і культура хоч і не мають кордонів, але все ж не поза політикою. Це повинні, нарешті, визнати наші музиканти і їх продюсери", - резюмував Лодигін.
Він торкнувся теми підробленого документа переможниці Нацвідбору, співачки Аліни Паш про перетин кордону з Кримом з українського боку.
Лодигін уточнив, що організатори Нацвідбору при виборі фіналістів завжди "керувалися презумпцією довіри та виходили зі своїх повноважень". Але довірчим ставленням оргкомітету "скористалися, і цьому немає виправдань".
За словами ексгенпродюсера, щоб аналогічна історія більше не повторилася, можна піти на крайні заходи - "посилити правила, додати до складу оргкомітету представників СБУ і прикордонників і вписати в правила весь Кримінальний кодекс і Біблію".
Але, на думку Лодигіна, такі дії призведуть до повної деградації конкурсу.
"Я вважаю, що вихід в тому, щоб вчитися прощати. Особливо тих, хто визнав свої помилки, механізми реабілітації, моральної амністії на основі термінів давності вчинку повинні бути в правилах. Я хочу жити в країні, де помилку можна допустити та виправити", - підсумував він.
Лодигіну вже запропонували роботу
До слова, в Instagram Лодигін зазначив, що пережив один з найскладніших тижнів у своєму житті. Він запевнив, що без роботи не залишиться, й у нього вже пропозиції від роботодавців.
"За вечір я отримав три пропозиції як режисер, і це все, про що я міг мріяти. Але найбільша моя мрія - це мир в Україні. І за цей світ нам доведеться битися", - зазначив Лодигін.
Він супроводив текст фото, на якому зображений в процесі складання заяви на звільнення.
Лодигін зізнався, що йому вже надійшли пропозиції про роботу (instagram.com/lodygin)
Нагадаємо, що раніше про скандал навколо Нацвідбору на Євробачення 2022 різко висловилася продюсер Олена Мозгова - вона налетіла на Лодигіна через коментарі у бік фіналістів конкурсу.