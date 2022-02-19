Лодыгин отреагировал на скандальное увольнение после Нацотбора: "хочу жить в стране, где ошибку можно допустить"

Генпродюсера Общественного вещателя и члена правления "Суспільне" Ярослава Лодыгина уволили после череды скандалов на Нацотборе на Евровидение 2022 уволили. Расторжение сотрудничества произошло по согласию сторон.

Сам Лодыгин прокомментировал в Facebook щекотливую ситуацию вокруг своего имени. Стоит отметить, что он вместе с Тиной Кароль и Джамалой входил в состав жюри и оценивал выступления финалистов.

Экс-генпродюсер Общественного вещателя опубликовал на личной странице в соцсети текст речи, который произнес во время внеочередного заседания наблюдательного совета "Суспільного", посвященного обсуждению скандала на Нацотборе.

Так, Нацотбор Лодыгин назвал масштабным и качественным праздником молодой украинской культуры, который прошел не идеально.

"Совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице при объявлении результатов. А недостаток общественного доверия превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Общественного, некоторых артистов, международных аудиторов и меня лично", - отметил он.

Лодыгин сравнил путаницу во время оглашения результатов голосования с похожей ситуацией, которая пару недель тому произошла во время шведского Нацотбора на "Евровидение", а также во время оглашения победителей "Оскара 2018".

Реакция шведов и американцев отличалась от отклика украинского общества. Лодыгин назвал причины такого поведения нашего зрителей.

"Потому что это произошло посреди небывалого обострения на войне, когда наши нервы напряжены, а российские информационные войска ведут многочисленные атаки для того, чтобы поселить раздор между нами. И музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в очередной раз нас разъединил", - считает он.

Лодыгин о скандале вокруг поддельной справки Паш

Экс-глава оргкомитета Нацотбора считает обоснованными "ограничения по взаимоотношениям и выступлениям в России" для всех конкурсантов, ведь участники "представляют на международной арене Украину, которая находится в состоянии войны".



"Музыка и культура хоть и не имеют границ, но все же не вне политики. Это должны, наконец, признать наши музыканты и их продюсеры", - резюмировал Лодыгин.

Он коснулся темы поддельного документа победительницы Нацотбора, певицы Алины Паш о пересечение границы с Крымом с украинской стороны.



Лодыгин уточнил, что организаторы Нацотбора при выборе финалистов всегда "руководствовались презумпцией доверия и исходили из своих полномочий". Но доверительным отношением оргкомитета "воспользовались, и этому нет оправданий".

По словам экс-генпродюсера, чтобы аналогичная история больше не повторилась, можно пойти на крайние меры – "ужесточить правила, добавить в состав оргкомитета представителей СБУ и пограничников и вписать в правила весь Уголовный кодекс и Библию".

Но, по мнению Лодыгина, такие действия приведут к полной деградации конкурса.

"Я считаю, что выход в том, чтобы учиться прощать. Особенно тех, кто признал свои ошибки, Механизмы реабилитации, моральной амнистии на основе сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить", - подытожил он.

Лодыгину уже предложили работу

К слову, в Instagram Лодыгин отметил, что пережил одну из самых сложных недель в своей жизни. Он заверил, что без работы не останется, и у него уже предложения от работодателей.

"За вечер я получил три предложения как режиссер, и это все, о чем я мог мечтать. Но самая большая моя мечта - это мир в Украине. И за этот мир нам придется сразиться", - отметил Лодыгин.

Он сопроводил текст фото, на котором запечатлен в процессе составления заявления на увольнение.

Лодыгин признался, что ему уже поступили предложения о работе (instagram.com/lodygin)