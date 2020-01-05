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Як Меган Маркл і принц Гаррі провели відпустку: спливли несподівані подробиці

STYLERПерсони    05.01.2020 - 15:17
Як Меган Маркл і принц Гаррі провели відпустку: спливли несподівані подробиці
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогам Сассекським раптово знадобилася допомога музичного продюсера

Меган Маркл і принц Гаррі, які відпочивали в особняку на острові Ванкувер, як виявилося, не самі облаштували собі комфортні умови. Для цього їм знадобилася допомога музичного продюсера Девіда Фостера, повідомляє Daily Mail.

Фостер зазначив в інтерв'ю: "Я був дуже щасливий, що зміг допомогти їм знайти місце для відпочинку. Власник дозволив цьому статися через мене, і я був радий допомогти".

Як Меган Маркл і принц Гаррі провели відпустку: спливли несподівані подробиціМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Крім того, знаменитий музикант вирішив підтримати пару після того, як їх розкритикували за приватний літак. "Я глибоко стурбований спотвореними і зловмисними повідомленнями в пресі. Я відчуваю почуття обов'язку захищати Гаррі і його сім'ю від непотрібного вторгнення, яке свого часу привело до смерті Діани", - зазначив він.

За словами Фостера, він дуже поважає відданість Гаррі та Меган до благодійності та вважає, що герцоги дотримуються всіх необхідних правил, незважаючи на надмірну критику.

До слова, палац підтвердив інформацію про те, що члени королівської сім'ї проводили відпочинок в Канаді перед Різдвом.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської сім'ї в своє власне шоу.

Вона зазначила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої потрібно дотримуватися.

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