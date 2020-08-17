Мер Умані чекає Зеленського під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком

Фото: Мер Умані Олександр Цебрій (strana.ua)

Цебрій приїхав з кариматом, спальним мішком, розкладним стільчиком і з довідкою, що у нього немає коронавірусу

Мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав в Києві під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Цебрій приїхав з кариматом, спальним мішком, розкладним стільчиком і з довідкою, що у нього немає коронавірусу. Однак його поки не пускають під ОП. Він був в бюро перепусток в ОП, де сьогодні кинув своє звернення і прохання зустрітися з президентом в ящик кореспонденції. Тепер мер сидить під Офісом і чекає Зеленського.

"Мене не почули. Що залишається робити, буду чекати", - заявив він.

Зараз мер Умані знаходиться під Офісом президента і чекає Зеленського. Поліція діалогу поговорила з мером і пояснила правила перебування. "Спальний мішок можна принести під ОП з 22:00 до 6:00. І прохання не смітити".

Своєю чергою, мер сказав, що він не влаштовує флешмобів, акцій, він чекає одну людину - Зеленського.

"Буду чекати до упору", - заявив Цебрій.

"Я хочу донести до нього (президента Зеленського - ред.) Інформацію, він можливо не все знає про візит паломників, який повинен відбутися 19 числа на території нашого міста для святкування Рош-ха-Шана. Тому я хочу пояснити йому ситуацію в Умані, розповісти про настрої уманчан, хочу застерегти від непередбачених наслідків, які можуть бути заподіяні паломниками, які приїжджають в місто, ймовірно з червоної зони, оскільки держава Ізраїль сьогодні в червоній зоні ", - розповів" Країні "Цебрій.

За його словами, в його діях немає політики й антисемітизму, а тільки турбота про здоров'я жителів Умані.

"Я категорично проти, щоб Рош-ха-Шана в цьому році проходив в традиційний спосіб. Я виступаю за обмеження кількості паломників або взагалі за онлайн проведення", - повідомив свої вимоги мер Умані.

Нагадаємо, раніше Олександр Цебрій заявив намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб заблокувати в'їзди в місто на період іудейського Нового року (18-20 вересня), Рош Ха-Шана, щоб запобігти масовий приїзд паломників-хасидів. Він заявив, що виїжджає до Києва і має намір перебувати під Офісом президента, поки не зустрінеться з главою держави.

Щороку під час єврейського Нового року (Рош-ха-Шана) до Умані приїздять від 20 до 40 тисяч паломників, щоб відвідати могилу свого духовного лідера - цадика Нахмана, засновника одного з напрямків іудейської релігії - брацлавського хасидизму.