Могилевська зробила зізнання про здоров'я і звернулася до фанів: не засмучуйтесь
Наталя Могилевська тримає шанувальників у курсі подій творчого та приватного життя. Зі сторінки в соцмережі вона розповідає про те, які зміни у неї намічаються, радує новинами та ділиться думками і поглядами.
Цього разу в Instagram співачка вирішила поговорити про здоров'я, а також зробила несподівану заяву.
Наталя зізналася, що не надто стежить за своїм здоров'я, і відправилася робити чек-ап в лабораторію неподалік від офісу, щоб заощадити час.
"Ви слухаєте страшного нехлюя, який взагалі не робить ніяких обстежень, вважає, що він здоровий і міцний. Тому у мене подія - я пішла і зробила загальне обстеження і здала всі аналізи", - зізналася зірка.
Скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Також вона зазначила, як важливо регулярно проводити обстеження і своєчасно виявляти хвороби, щоб не лікувати потім наслідки та не заробити хронічну недугу.
Скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Крім того, Могилевська поділилася пікантним фото з гримерки. Наталя одягла шкіряний костюм, що складається зі спідниці-міні мигдального відтінку і піджака в тон. Вона вибрала карамельні мюлі на високих підборах і продемонструвала на камеру стрункі ніжки й апетитне декольте.
Співачка повідомила, що виключила з березневої концертної програми деякі хіти.
Наталя показала спокусливий образ в шкірі (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Відразу попереджаю, не ображайтеся і не турбуйтеся. Я навмисне виключила деякі пісні з програми концертів", - написала артистка.
Вона пояснила, що сумних і ліричних пісень в оновленому репертуарі не буде - співачка хоче повеселитися разом з публікою.
Нагадаємо, що раніше навколо Могилевської та її екс-підопічної Zi Faamelu, яка на момент роботи зі співачкою і продюсером була співаком Борисом Апрелем, спалахнув скандал.
Після звинувачень на свою адресу, Наталя вирішила поділитися власною версією того, що відбувається.