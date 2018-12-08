"Ми в лещатах": Тіна Кароль розповіла про війну з Росією

Фото: Тіна Кароль (Максимов Андрій/УНІАН)

Співачка впевнена, що люди втомилися від війни і хочуть миру

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно захопила кліпом на свою нову пісню, розповіла, що думає про війну Росії з Україною. На думку артистки, українцям вселяють, що військові дії необхідні, а простим людям хочеться світу і людського щастя. Також Тіна сказала, що молиться і мріє, щоб Україна квітла і розвивалася. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Обозревателю".

"Допускаю, що обставини привчають нас до того, що це необхідно. Нас привчають до думки, що необхідна війна. І що світу вона необхідна, і світ до цього привчають", - сказала співачка.

За словами виконавиці, вона налякана і переживає за долю своєї країни.

"Я не беруся судити, я, як і всі налякана. Що буде завтра? В цій ситуації я за людей, тому що знаю, що їм сумно, гірко, самотньо. Люди втомились, вони хочуть промінчик світла, хочуть простого, звичайного житейського щастя. Хочуть знати, що у них є забезпечене завтра. Без цього відчуття ми десь занадто недовірливі, відсторонені, самотні, замкнуті. Тому у нас таке ось трохи роздроблене суспільство. Ми в лещатах. І нас чомусь привчають до цих думок. Молюся і мрію, щоб усе це розв'язалося, хочу бачити Україну квітучою і пишатися своєю країною", - поділилася Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської.

Також ми писали про те, що Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу.

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