"Мы в тисках": Тина Кароль рассказала о войне с Россией

Фото: Тина Кароль (Максимов Андрей/УНИАН)

Певица уверена, что люди устали от войны и хотят мира

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно восхитила клипом на свою новую песню, рассказала, что думает о войне России с Украиной. По мнению артистки, украинцам внушают, что военные действия необходимы, а простым людям хочется мира и человеческого счастья. Также Тина сказала, что молится и мечтает, чтобы Украина цвела и развивалась. Об этом она сообщила в интервью "Обозревателю".

"Допускаю, что обстоятельства приучают нас к тому, что это необходимо. Нас приучают к мысли, что необходима война. И что миру она необходима, и мир к этому приучают", - сказала певица.

По словам исполнительницы, она напугана и переживает за судьбу своей страны.

"Я не берусь судить, я, как и все напугана. Что будет завтра? В этой ситуации я за людей, потому что знаю, что им печально, горько, одиноко. Люди устали, они хотят лучик света, хотят простого, обыкновенного житейского счастья. Хотят знать, что у них есть обеспеченное завтра. Без этого ощущения мы где-то слишком мнительны, отстраненные, одинокие, замкнутые. Поэтому у нас такое вот немного раздробленное общество. Мы в тисках. И нас почему-то приучают к этим мыслям. Молюсь и мечтаю, чтобы все это разрешилось, хочу видеть Украину цветущей и гордиться своей страной", - поделилась Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.

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Напомним, ранее звезда рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.