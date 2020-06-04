Нардеп вимагає від Кличка зупинити корупційну схему Комарницького і Тищенка

Фото: Микола Тищенко (inforesist.org)

Їх вважають причетними до рейдерської “схеми”, внаслідок якої Київ може втратити понад 17 гектарів землі на березі Дніпра

Депутат Київради від ВО “Свобода” Ігор Мірошниченко вимагає від мера столиці Віталія Кличка зупинити корупційну схему Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом" та народного депутата Миколи Тищенка. Про це Мірошниченко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Лише вчора писав, що будівельна та піщана мафії у Києві створили могутній спрут корупції, який очолив Денис Комарницький, як сьогодні вся країна отримала цьому чергове вагоме підтвердження. Нардеп Гео Лерос передав до НАБУ докази тотальної корупції в столиці, яку організував колишній соратник Черновецького, а прикриває та наживається на цьому претендент на посаду мера Києва від СН Микола Тищенко”, - зазначив депутат.

Тому, за його словами, залишається все менше сумнівів, що саме ці люди причетні до рейдерської “схеми”, внаслідок якої Київ може втратити понад 17 гектарів землі на березі Дніпра, а нелегальні видобувачі піску отримають майданчик для складування головного будматеріалу, який вони без документів намивають з річки.

“Щоб цього не відбулося, підготував і передав особисто меру Віталію Кличку звернення та скаргу до Мінюсту на дії реєстратора, який вчинив злочин, зареєструвавши договір оренди земельної ділянки за адресою Промислова, 4 з ВАТ "Мостобуд", який Київрада припинила ще в грудні 2018 року”, - резюмував Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що екс-глава фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Денис Комарницький нібито вимагав від заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа лобіювати будівельні проекти, погрожуючи кримінальними справами.

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Автор: Styler