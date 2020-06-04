Нардеп требует от Кличко остановить коррупционную схему Комарницкого и Тищенко

Фото: Николай Тищенко (inforesist.org)

Их считают причастными к рейдерской “схеме”, в результате которой Киев может потерять более 17 гектаров земли на берегу Днепра

Депутат Киевсовета от ВО “Свобода” Игорь Мирошниченко требует от мэра столицы Виталия Кличко остановить коррупционную схему Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом" и народного депутата Николая Тищенко. Об этом Мирошниченко написал на своей странице в Facebook.

“Только вчера писал, что строительная и песчаная мафии в Киеве создали могучий спрут коррупции, который возглавил Денис Комарницкий, как сегодня вся страна получила этому очередное весомое подтверждение. Нардеп Гео Лерос передал НАБУ доказательства тотальной коррупции в столице, которую организовал бывший соратник Черновецкого, а прикрывает и наживается на этом претендент на должность мэра Киева от СН Николай Тищенко”, - отметил депутат.

Поэтому, по его словам, остается все меньше сомнений, что именно эти люди причастны к рейдерской “схеме”, в результате которой Киев может потерять более 17 гектаров земли на берегу Днепра, а нелегальные добытчики песка получат площадку для складирования главного стройматериала, который они без документов намывают из реки.

“Чтобы этого не произошло, подготовил и передал лично мэру Виталию Кличко обращение и жалобу в Минюст на действия регистратора, который совершил преступление, зарегистрировав договор аренды земельного участка по адресу Промышленная, 4 с ОАО "Мостобуд", который Киевсовет прекратил еще в декабре 2018 года”, - резюмировал Мирошниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий якобы требовал от заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты, угрожая уголовными делами.

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Автор: Styler