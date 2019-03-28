У неї бан: Притула розповів про вигнання Варнави з України (відео)

Катерині Варнаві заборонили в'їзд до України через гастролі в тимчасово окупованому Криму. Нещодавно відома російська телеведуча пройшла кастинг для програми "Хто зверху" на "Новому каналі", але отримати роботу так і не змогла. Шоумен, ведучий та волонтер Сергій Притула висловив жаль з цього приводу, але зазначив, що все справедливо.

В інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну він наголосив, що закон є закон. Відео опубліковане на YouTube-каналі skrypin.ua.

Притула зізнався, що Варнава успішно пройшла кастинг і була найкращою серед всіх інших претендентів.

Фото: Катерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

В той же час їй заборонили працювати в Україні, оскільки раніше вона виступала в захопленому РФ українському півострові разом зі своїми колегами по Comedy Woman.

"У неї бан на три або п'ять років за гастролі в Криму (навесні 2017 року СБУ заборонила Варнаві в'їзд до України терміном на 5 років через відвідування анексованого Криму, - Ред.). І це заслужено. Хоча мені відверто шкода", - сказав з цього приводу Притула.

Відео: YouTube / skrypin.ua

Нагадаємо, що 27 березня Окружний адмінсуд Києва зняв заборону на в'їзд до України російському акторові Федору Добронравову за незаконне відвідування окупованого Криму, а також дозволив показувати в нашій країні серіал "Свати" з його участю.

При цьому, Добронравов незабаром збирається знову гастролювати на анексованому півострові в Керчі.