ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олег Скрипка дав нове дихання культовій українській пісні

STYLERПерсони    25.05.2020 - 12:55
Олег Скрипка дав нове дихання культовій українській пісні
Олег Скрипка (фото: прес-служба артиста)

Олег Скрипка заспівав легендарну українську пісню англійською мовою

Засновник українського року, вокаліст, автор пісень, лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка заспівав англійською та представив свій новий погляд на пісню "Два кольори".

"Два кольори" - культова українська пісня, яка була написана ще в 1964 році, в той же самий рік, коли народився Олег. Натхненні рядки "Червоне - то любов, а чорне - то журба" авторства прекрасного пісняра Дмитра Павличка відомі в Україні всім та і далеко за її межами.

Скрипка вважає, що це знаковий вірш для українського роду. Але цінності, закладені в ньому, єднають українців з мешканцями усієї планети. Любов до рідної матері, рідного дому, непрості життєві шляхи - поняття відомі усім. Тому Олег вирішив зробити ці геніальні рядки зрозумілі жителям усіх країн.

Олег Скрипка - TWO COLORS

Раніше Олег Скрипка пояснив, як вже 23 роки живе в щасливому шлюбі і виховує 4-х дітей.

Також знаменитий український артист розповів, як змінилося його життя під час карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Олег Скрипка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся