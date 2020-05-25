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Олег Скрипка дал новое дыхание культовой украинской песне

STYLERПерсоны    25.05.2020 - 12:55
Олег Скрипка дал новое дыхание культовой украинской песне
Олег Скрипка (фото: пресс-служба артиста)

Олег Скрипка спел легендарную украинскую песню на английском языке

Основатель украинского рока, вокалист, автор песен, лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка спел на английском и представил свой новый взгляд на песню "Два кольори".

"Два кольори" - культовая украинская песня, которая была написана еще в 1964 году, в тот же самый год, когда родился Олег. Вдохновенные строки "Червоне - то любов, а чорне - то журба" авторства прекрасного песенника Дмитрия Павлычко известны в Украине всем. Да и далеко за ее пределами этот шедевр знают многие.

Скрипка считает, что это знаковый стих для украинского рода. Но ценности, заложенные в нем, объединяют украинцев с жителями всей планеты. Любовь к родной матери, родному дому, непростые жизненные пути - понятия, известные всем. Поэтому Олег решил сделать эти гениальные строки понятными для жителей всех стран.

Олег Скрипка - TWO COLORS

Ранее Олег Скрипка пояснил, как уже 23 года живет в счастливом браке и воспитывает 4-х детей.

Также знаменитый украинский артист рассказал, как изменилась его жизнь во время карантина.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Олег Скрипка
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