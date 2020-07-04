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Юрій Шатунов потрапив у скандал: суд прийняв рішення

STYLERПерсони    04.07.2020 - 16:55
Юрій Шатунов потрапив у скандал: суд прийняв рішення
Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Юрій Шатунов знову може виконувати свої пісні

Юрій Шатунов, колишній соліст групи "Ласковый май" отримав офіційний дозвіл на виконання всіх пісень групи. Відповідну постанову виніс Арбітражний суд Москви в п'ятницю, 3 липня. Адвокат відомого музиканта — Асель Мухтарова-Казарновська — розповіла, що тепер загрожує компанії, що висунула претензію артистові.

Як повідомляють російські ЗМІ, судові тяжби за право виконувати пісні групи у музиканта зайняли не один рік. Претензії до нього висунула організація "Чесна музика". Представники позивача наполягали, що ніхто не має право виконувати пісні групи, через те, що всі права на композиції належать їм. Спірними стали музика, тексти та фонограми.

На захист Шатунова був той факт, що на всіх записах звучав саме його голос. А сам артист ніколи не передавав прав на музику, виконану їм, і не підписував жодних документів.

У підсумку всі домовленості, на підставі яких права на композиції "Ласкавого мая" перейшли до "Чесної музики", були розірвані. А Юрію Шатунову дозволили виконувати всі пісні групи. Але на цьому знаменитість не збирається ставити крапку. Він хоче відшкодувати всі фінансові втрати, які поніс через діяльність фірми.

"Дії "Чесної музики" щодо відрахувань РАВ, розміщення на радіостанціях і всього іншого — вони неправомірні. Ми плануємо пред'явлення вимоги про відшкодування завданої шкоди", — підсумував адвокат Асель Мухтарова-Казарновська в бесіді з 5-tv.ru.

Нагадаємо, що близько року тому Юрій Шатунов був екстрено госпіталізований в лікарню.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України певецЮрий ШатуновСуд
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